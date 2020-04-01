اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نائب وزير الصحة التشيكى: تصريحات الصحة العالمية بشأن الكمامات لها دوافع سياسة

الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:11 م
نائب وزير الصحة التشيكى: تصريحات الصحة العالمية بشأن الكمامات لها دوافع سياسة
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتبر نائب وزير الصحة التشيكي، رومان بريمولا،   أن تصريح ممثل  منظمة الصحة العالمية حول عدم لزوم ارتداء  الكمامات في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد له دوافع سياسية ولا يمكن الموافقة معه.
 
وقال بريمولا، في حديث للتلفزيون التشيكي: "بعض تصريحات ممثلي منظمة الصحة العالمية لها دوافع سياسية واضحة. على وجه الخصوص، لا يمكن الموافقة بأي حال مع تصريحهم أن وضع كمامات على الوجه في إطار مكافحة فيروس  كورونا لا جدوى منه، حتى قد يكون مضراً".
 
وتابع بقوله: تشيكيا نصحت المواطنين بارتداء الكمامات من أجل أن المصابين المحتملين بكوفيد-19 الذين لا يعلمون بعد عن إصابتهم، ويمكن أن يكون الكثير منهم، لا يوسعوا نطاق الفيروس على الناس السليمين".
 
وأكدت منظمة الصحة العالمية الاثنين، أنه لا حاجة للأصحاء لارتداء الكمامات وقالت: "لا ينصح بأن يرتدي الأصحاء كمامات، وينصح بارتدائها فقط عند رعاية شخص مشتبه في إصابته بعدوى كوفيد-19".
 
ووفقاً للبيانات الأخيرة اليوم ، تم تسجيل 3257 شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد في  التشيك، ووفاة 31 شخصاً. وتعافى 45 شخصاً والحرجة 67 حالة.
 

التشيك

منظمة الصحة العالمية

ارتداء الكمامات

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التشيك تسجل 32 وفاة و 3330 إصابةً بفيروس "كورونا"

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:32 م

التشيك تسجل 184 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:43 ص

التشيك تدعم تمديد الطوارئ 30 يومًا بعد إصابة 26 فى دار مسنين بالكورونا

الأحد، 29 مارس 2020 03:31 م

"عثمانلى خطر على البشرية".. رئيس حكومة التشيك السابق: أدروغان يدعم الجماعات الإرهابية وخطر على أوروبا.. علي باباجان حليفه السابق: حان وقت الديمقراطية في أنقرة.. و151 قتيلا من مرتزقته في ليبيا تزيد من خسائره

الخميس، 26 مارس 2020 04:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة