اليوم السابع
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نائب تركى: القصر الرئاسى ينفق 877 ألف ليرة يوميا من أجل رسائل كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:39 م
نائب تركى: القصر الرئاسى ينفق 877 ألف ليرة يوميا من أجل رسائل كورونا اردوغان
كتبت: هناء أبو العز

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قال النائب  التركى اوزجور كارابات نائب اسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري ان القصر الجمهوري يحتاج لانفاق 877 الف  من اجل ارسال 8119 رساله للمواطنين عن كورونا. 
 
وقد انتقد النائب اتجاه الدولة لجمع تبرعات من المواطنين مشيرا الى ان حزب العدالة والتنمية قد افلس وفقد كلمة دولة قوية قائلا: انه  في حين انتظر الشعب لكلمة تهدئة من الحكومة خرج اردوغان برقم الحساب المصرفي الدولي  لتلقى التبرعات عليه.
 
كما قال النائب ان عدد المصابين بكورونا في تركيا يزداد بطريقه جنونية حيث بلغت الاصابات حتى 30 مارس فقط 10 الاف و 827 حالة، مشيرا إلى أنه على الحكومة اتخاذ اجراءات حجر صحي جديه وفعاله في اقرب وقت ممكن.
 
قالت  أكشنر إن الأموال التي سيتم دفعها للمقاولين هذا العام تبلغ حوالي 21 مليار ليرة لمدة 3 أشهر  على الأقل، مضيفة "لا تدفع دولتنا لهؤلاء الأشخاص. واقتراحي لأردوغان ليس كافيًا ان يتبرع  بالمرتب ، يجب عليه التبرع بالطائرة القطرية على الفور".
 
وتابعت "لسوء الحظ ، لم يواجه الحزب الحاكم أزمات ضخمة بخلاف الاقتصاد في حكم 18 عامًا. لا يمكنني القول أنهم ناجحون للغاية في إدارة الأزمات. كانت لديهم لغة سياسية تمييزية ، بدلاً من الحصول على أصوات من خلال الوحدة والتضامن ، حصلوا على أصوات من خلال الاستقطاب، لقد واجهوا صعوبات في الوحدة والعمل الجماعي ، وقد أوصيت برئاسة المحافظين بتشكيل لجنة صحية في كل محافظة.
 
وأوضحت أن المواطن التركى يريد أن يرى الدولة معه، مؤكدة أنه لو أعلن أردوغان الحجر الإلزامي لحظر التجول فى البلاد لمدة 3 أسابيع لأصبحت  بعض الأمور تسير على ما يرام.
 

تركيا

اردوغان

حزب الشعب الجمهوري

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