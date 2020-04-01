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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن خلال آخر 24 ساعة مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:43 م
ميناء دمياط يستقبل 10 سفن خلال آخر 24 ساعة مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا ميناء دمياط - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 2 سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات وعدد 4 سفن بضائع عامة ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 10 سفن .

وأضافت هيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 15110 أطنان فوسفات و1400 طن مولاس و5863 طن سماد و1283 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2032 طن خشب زان و9500 طن قمح  و8899 طن فول و2300 طن زيت و9430 طن ذرة و15969 طن حديد و464 طن مواسير و1600 طن أسمنت .‎

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 242 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 97 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2160 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 168360 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 147697 طنا، وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2762 طن قمح، في حين غادر عدد 993 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 55642 من البضائع العامة منها عدد 69 سيارة نقل محملة بـ2950 طن قمح .

كان اللواء وليد عوض، رئيس ميناء دمياط أكد اليوم أنه لم يتم تسجيل أى حالات اصابة بالفيروس فى الميناء حتى الآن، كما شدد على استمرار قياس درجات الحرارة لجميع المترددين على الميناء بما فيهم العاملين بالهيئة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 ووجه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بمواصلة تعقيم وتطهير الأرصفة والورش العمومية وأتوبيسات نقل العاملين والمكاتب بجميع إدارات الهيئة ومبانيها.

 وأشار رئيس هيئة ميناء دمياط أن الميناء يتبع كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، مع التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى وكذلك التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها.


ميناء دمياط

حركة السفن

الموانى

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