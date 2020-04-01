موريتانيا تعلن تمديد الحجر الصحي للوافدين من الخارج

أ.ش.أ

أعلنت موريتانيا تمديد الحجر الصحي للوافدين من الخارج، وذكر بيان، فى ختام اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الموريتانى المهندس إسماعيل ولد الشيخ سيديا، بثته الإذاعة الموريتانية، أنه تقرر تمديد مدة الحجر الصحي لألف ومائتين وواحد وثلاثين شخصا وصلوا موريتانيا من دول تفشى فيها المرض.

كما تقرر تحفيز الطواقم الطبية وقوات الأمن وإشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات في عمليات التوعية، وتطبيق الصرامة في حظر كل أنواع التجمع و تقوية التنسيق بين كل الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال مكافحة انتشار الوباء وتخصيص طاقم صحي متكامل لمتابعة الأشخاص الموجودين تحت الحجر الصحي مع الجاهزية للتدخل بالإسعاف عند الاقتضاء.

وأضاف البيان، الذى صدر الثلاثاء، أنه تقرر افتتاح مستشفى جديد مجهز بمائة سرير خاص لحجز من يشتبه فيهم.

كانت موريتانيا قد شهدت الاثنين تسجيل أول وفاة بسبب "كورونا" لسيدة فرنسية كانت في الحجز الصحي وتوفيت في طريقها إلى المستشفى.