اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

موريتانيا تعلن تمديد الحجر الصحي للوافدين من الخارج

الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:00 ص
موريتانيا تعلن تمديد الحجر الصحي للوافدين من الخارج محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت موريتانيا تمديد الحجر الصحي للوافدين من الخارج، وذكر بيان، فى ختام اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الموريتانى المهندس إسماعيل ولد الشيخ سيديا، بثته الإذاعة الموريتانية، أنه تقرر تمديد مدة الحجر الصحي لألف ومائتين وواحد وثلاثين شخصا وصلوا موريتانيا من دول تفشى فيها المرض.

كما تقرر تحفيز الطواقم الطبية وقوات الأمن وإشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات في عمليات التوعية، وتطبيق الصرامة في حظر كل أنواع التجمع و تقوية التنسيق بين كل الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال مكافحة انتشار الوباء وتخصيص طاقم صحي متكامل لمتابعة الأشخاص الموجودين تحت الحجر الصحي مع الجاهزية للتدخل بالإسعاف عند الاقتضاء.

وأضاف البيان، الذى صدر الثلاثاء، أنه تقرر افتتاح مستشفى جديد مجهز بمائة سرير خاص لحجز من يشتبه فيهم.

كانت موريتانيا قد شهدت الاثنين تسجيل أول وفاة بسبب "كورونا" لسيدة فرنسية كانت في الحجز الصحي وتوفيت في طريقها إلى المستشفى.


كورونا

فيروس كورونا

موريتانيا

اخبار موريتانيا

تفشى كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

كيف واجهت "الرعاية الصحية" كورونا بمستشفيات التأمين الصحى الشامل؟

كيف واجهت "الرعاية الصحية" كورونا بمستشفيات التأمين الصحى الشامل؟

أستاذ أورام يفجر مفاجأة عن فيروس كورونا: مخلق وليس طبيعيا

أستاذ أورام يفجر مفاجأة عن فيروس كورونا: مخلق وليس طبيعيا

التموين لـ"المواطنين": اطمئنوا السلع لن تختفى ولدينا مخزون يكفى لـ4 أشهر

التموين لـ"المواطنين": اطمئنوا السلع لن تختفى ولدينا مخزون يكفى لـ4 أشهر

هل يجوز تعيين الموظف بعقد مؤقت فى الأعمال القانونية.. المحكمة التاديبية تجيب

هل يجوز تعيين الموظف بعقد مؤقت فى الأعمال القانونية.. المحكمة التاديبية تجيب

مطالب برلمانية بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة غش الدواء وغلق مصانع بير السلم

مطالب برلمانية بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة غش الدواء وغلق مصانع بير السلم

التموين تبدأ اليوم صرف مقررات شهر أبريل وتطالب المواطنين بعدم التزاحم

التموين تبدأ اليوم صرف مقررات شهر أبريل وتطالب المواطنين بعدم التزاحم

ترامب يقرر تمديد الإغلاق حتى 30 أبريل.. ويؤكد: المسألة حياة أو موت

ترامب يقرر تمديد الإغلاق حتى 30 أبريل.. ويؤكد: المسألة حياة أو موت

الحجر الصحى ينتهى من فحص 274 راكباً عائداً من لندن ونقلهم لأحد الفنادق للعزل

الحجر الصحى ينتهى من فحص 274 راكباً عائداً من لندن ونقلهم لأحد الفنادق للعزل

متحدث الوزراء: لا نفكر الآن فى إجراءات تقييدية جديدة.. ونتائج الحظر إيجابية

متحدث الوزراء: لا نفكر الآن فى إجراءات تقييدية جديدة.. ونتائج الحظر إيجابية

وصول المصريين العالقين فى لندن بسبب فيروس كورونا إلى مطار القاهرة

وصول المصريين العالقين فى لندن بسبب فيروس كورونا إلى مطار القاهرة

حقيقة إصابة اثنين من كبار رجال الأعمال المصريين بكورونا

حقيقة إصابة اثنين من كبار رجال الأعمال المصريين بكورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة