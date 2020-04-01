مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1/4/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 4:16 ص

توقيت صلاة الظهر 11:59 ص

ميعاد صلاة العصر 3:31

موعد صلاة المغرب 6:14

ميعاد صلاة العشاء 7:32

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:19 ص

توقيت صلاة الظهر 12:04

موعد صلاة العصر 3:36

توقيت صلاة المغرب 6:19 م

موعد صلاة العشاء 7:39 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:11

توقيت صلاة الظهر 11:55 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

ميعاد صلاة المغرب 11: 6 م

توقيت صلاة العشاء 7:29 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:07 ص

توقيت صلاة الظهر 11:47

موعد صلاة العصر 3:17

توقيت صلاة المغرب 6:02 م

موعد صلاة العشاء 7:17 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:17 ص

توقيت صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 3:21 م

توقيت صلاة المغرب 6:07 م

موعد صلاة العشاء 7:20

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:53 ص

توقيت صلاة الظهر 12:25 م

موعد صلاة العصر 3:50 م

موعد صلاة المغرب 6:38 م

ميعاد صلاة العشاء 7:48 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:50 ص

توقيت صلاة الظهر 12:25 م

موعد صلاة العصر 3:53 م

موعد صلاة المغرب 6:41 م

توقيت صلاة العشاء 7:52 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 4:21 ص

توقيت صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 3:25 م

ميعاد صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:24 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:02

توقيت صلاة الظهر 11:44 م

ميعاد صلاة العصر 3:15 م

موعد صلاة المغرب 6:00

موعد صلاة العشاء 7:16 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:51 ص

توقيت صلاة الظهر 12:27 م

موعد صلاة العصر 3:55 م

توقيت صلاة المغرب 6:39 م

موعد صلاة العشاء 7:53 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 4:42 ص

توقيت صلاة الظهر 12:31 م

موعد صلاة العصر 4:05 م

توقيت صلاة المغرب 6:49 م

موعد صلاة العشاء 8:10

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:10 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

ميعاد صلاة العصر 3:23 م

توقيت صلاة المغرب 6:07 م

مواقيت صلاة العشاء 7:24 م