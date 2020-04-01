اليوم السابع
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مواطن يتبرع بجهاز تنفس صناعى لخدمة المرضى بمستشفى صدر المحلة.. صور

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:23 م
مواطن يتبرع بجهاز تنفس صناعى لخدمة المرضى بمستشفى صدر المحلة.. صور رئيس مدينة المحلة يُسلم جهاز تنفس صناعى جديدا لمستشفى الصدر
الغربية - عادل ضرة

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تبرع أحد المواطنين من أبناء مدينة المحلة، بجهاز تنفس صناعى ""sv300 لمستشفى صدر المحلة، لخدمة المرضى المترددين على المستشفى والتى تخدم عدة محافظات، وسلم اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، الجهاز لمستشفى صدر المحلة، بحضور الدكتور محمد حيدر مدير المستشفى.

 

من ناحيه أخرى، رفض الأطباء من أبناء قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، العاملون بمستشفيات حميات وصدر المحلة ومستشفى المحلة العام، العمل بالوحدة الصحية بالقرية لخدمة أبناء القرية مؤقتا، بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

ورفض الأطباء تنفيذ قرار الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بانتدابهم مؤقتا للعمل بالوحدة الصحية لسد احتياجات القرية، وتوفير الخدمة الطبية لأبناء القرية لحين انتهاء الأزمة خلال الفترة القادمة.

 

وانتقل الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتور هشام شيحة مدير عام المستشفيات بالمديرية، والدكتور سيد قاعود مدير الإدارة الصحية ثان المحلة، والدكتور فتحي فايد مدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية للقرية، للاجتماع بالأطباء وإقناعهم بالوقوف بجانب ابناء قريتهم فى الأزمة التي تمر بها، ومساعدة الأهالى فى توفير خدمة طبية لهم.

 

وكشف مصدر طبي مسئول، أن جميع الأطباء من ابناء القرية رفضوا العمل بالوحدة مؤقتا لحين انتهاء الازمة عدا طبيب واحد ويدعي محمد فيشار اخصائي صدر بمستشفى صدر المحلة والذي حرص على تنفيذ القرار وخدمة ابناء قريته.

 

وأضاف المصدر، أن المديرية وفرت جميع المستلزمات الطبية من كمامات وقفازات بالوحدة وتوفير الادوية داخل الوحدة لخدمة ابناء القرية المترددين عليها، مؤكدا أن وكيل وزارة الصحة بصدد اصدار تكليفات وإشارات للأطباء من ابناء القرية للعمل بالوحدة مؤقتا، لحين انتهاء الازمة، بدلا من الذهاب لمقر عملهم خارج القرية.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية قد دفعت بأكبر فريق ترصد وقائي، لقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة، بعد ظهور 8 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

جانب من تسليم الجهاز للمستشفى
جانب من تسليم الجهاز للمستشفى

 

جهاز اتلنفس الصناعي الجديد
جهاز اتلنفس الصناعي الجديد

 

رئيس مدينة المحلة يسلم الجهاز لمستشفى صدر المحلة
رئيس مدينة المحلة يسلم الجهاز لمستشفى صدر المحلة

 


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