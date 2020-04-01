منطقة الأقصر الأزهرية تسلم النظارات الطبية المجانية للتلاميذ برعاية "نور حياة"

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأربعاء، برفقة عبد الرحمن هارون نجدي منسق صندوق حملة تحيا مصر بمحافظة الأقصر، أعمال تسليم النظارات الطبية المجانية إلى تلاميذ معاهد "الشيخ الطيب والأقصر والمدامود والحرمين والكرنك ونجع الطويل والناصرية" الإبتدائية الأزهرية، والتي قام شيوخ المعاهد بتسلمها نظراً لمنع التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، حيث أعرب رئيس منطقة الأقصر الأزهرية عن شكره لصندوق تحيا مصر والمبادرة الرئاسية "نور حياة"، والتي قامت بإجراء الكشف الطبي لتلاميذ المعاهد الأزهرية وقامت بتوفير النظارات للعلاج المبكر لضعف وفقدان الإبصار .

فيما أشار عبدالرحمن هارون منسق صندوق حملة تحيا مصر بمحافظة الأقصر، إلى أنه تم تسليم 110 نظارة للتلاميذ المكتشف إصابتهم حتى الآن بإدارة الأقصر الأزهرية مشيرا إلى أن المبادرة تقوم بعمل جميع الفحوصات من اختبار مستوى النظر، والمسح الطبي "موبايل فيجن"، وكشف الشبكية وقاع العين "سلايت لامب"، والكشف الالكتروني "ريفركتور"، وقياس العدسات "ديجتال لينز ميتر" لضمان توفير كشف طبي متكامل على العيون ومن ثم يتم يتم إجراء العمليات الجراحية أو توفير النظارات مجانا مع إتاحة الفرصة لاختيار كل تلميذ للنظارة التي تناسبه من حيث الشكل واللون.

وكان قد إنطلق رجال منطقة الأقصر الأزهرية، بقيادة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، فى أعمال تعقيم وتطهير كافة المعاهد الأزهرية بمدن المحافظة، حيث خصصت الإدارات التعليمية 5 أجهزة رش لتعقيم وتطهير كافة المعاهد الأزهرية بمحافظة الأقصر، ويأتى ذلك في إطار الخطة الوقائية المتكاملة التي اتخذها الأزهر الشريف للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا (كوفيد 19) والتي تكفل سلامة وصحة الطلاب وجميع العاملين بالعملية التعليمية، وذلك بناءاً على تعليمات رئاسة الحكومة لمكافحة فيروس كورونا بكافة أنحاء مصر.