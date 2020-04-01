ممدوح غراب يلتقى بأعضاء مجلس إدارة نادى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مساء اليوم، خالد جعفر نائب رئيس مجلس الإدارة نادى الشرقية، وعدد من أعضاء مجلس الادارة، بناء عن الطلب المقدم من قِبل عدد من أعضاء المجلس للحصول على موافقة محافظ الشرقية لفض الشمع من على بوابات نادى الشرقية الرياضى.

يذكر أنه نتيجة خرق نادى الشرقية الرياضى لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 فى مادته السادسة وقرار المحافظ رقم 4123 لسنة 2020 فى مادته الثالثة والتى تنص على " غلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الالعاب الرياضية ومنع أى تجمعات بتلك الأماكن أو أى أنشطة تتعلق بالجمعيات الأهلية لمدة 15 عشر يوماً غلقاً كاملاً"، حتى الخامس عشر من ابريل الجارى وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بالتعاون مع رجال الشرطة بقسم ثان الزقازيق بغلق النادى غلقاً كاملاً وتشميع جميع بواباته بالشمع الأحمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال النادى والمتسببين فى إرتكاب هذه المخالفة والتى تحول دون تطبيق قرار دولة رئيس مجلس الوزراء .

إستمع محافظ الشرقية إلى عدد من أعضاء مجلس الإدارة واللذين تعهدوا بعدم تكرار هذه المخالفة مجدداً وتقدموا بطلب رسمى موقع للسماح بفض الشمع من على بوابات النادى حتى يتثنى لعمال الأمن والنظافة من القيام بواجباتهم داخل وخارج النادى واجراء اعمال التطهير والنظافه والصيانه .

أكد محافظ الشرقية على دعمه الكامل لنادى الشرقية الرياضى كأحد العلامات البارزة والمميزة للمحافظة، مؤكداً أنه لن يتهاون لحظة فى تنفيذ قرارات الحكومة والتى من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومنع إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد والتى تسعى جميع أجهزة الدولة المصرية لمكافحته للخروج من هذه الأزمة التى تمر بها مصر والعالم أجمع بسلام .

وعد المحافظ نائب رئيس مجلس الإداره وأمين الصندوق والمدير التنفيذى وأعضاء مجلس الإدارة الخمسه الذين تقدموا بطلب فض الشمع بفحص طلبهم ودراسة إمكانية الإستجابة له وفقاً للقانون وفى ضوء ماتسمح به قرارات رئيس مجلس الوزراء.

فيما كشف خالد جعفر نائب رئيس مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى، كواليس اجتماع عدد من أعضاء المجلس مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم، لبحث أزمة تشميع بوابات النادى على مرتين لمخالفة قرار مجلس الوزراء بإغلاق الأندية الرياضية .

و قال "جعفر" في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، انهم بادروا بطلب لقاء المحافظ، لبحث أزمة تشميع البوابات، حيث التقى 7 أعضاء، معه والذى رحب بوجودهم، وقرر تشكيل لجنة قانونية لبحث الأمر ، لافتاً إلى أن النادى فى حالة فض الشمع سيظل مغلق لحين صدور قرارات مجلس الوزراء بمعاودة الأنشطة فى النوادى، لافتا ان النادى يمثل المحافظة وبه 20 ألف عضو.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.