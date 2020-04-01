اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 08:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مكتبة الاسكندرية نتنعى الدكتور محمود حمدى وتصفة بالصورة الصحيحة للاسلام

الأربعاء، 01 أبريل 2020 08:05 م
مكتبة الاسكندرية نتنعى الدكتور محمود حمدى وتصفة بالصورة الصحيحة للاسلام
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أصدرت مكتبة الإسكندرية  بيان تنعى فية ، الدكتور محمود حمدي زقزوق استاذ الفلسفة الاسلامية، الذي ترك بصمات قوية في كل المجالات التي عمل بها، وأشار بيان المكتبة الى أن الدكتور محمود حمدى زقزوق كان عالما جليلا، وفقيها مرموقا، ومثقفا رفيعا، وكان محل احترام وتقدير الدوائر المختلفة مصريا وعربيا ودوليا، خاصة في ألمانيا والنمسا وغيرها من الدول التي عرفت الإسلام الوسطي، والصورة الصحيحة للاسلام، وأهمية الحوار والتعاون بين أهل الأديان والثقافات المتعددة من خلال أحاديثه وكتاباته القيمة، كما كان وزيرا للأوقاف لسنوات طويلة

 

وأكدت مكتبة الإسكندرية أنها تنعى هذا العالم الجليل، بكل جلاء وتقدير والذى كان احدا من أصدقائها الذين ساهموا في مسيرتها.

 

و كانت مكتبة الإسكندرية قد دعت روادها إلى متابعة الكتب التي تقوم بنشرها الكترونيا لإتاحة المعرفة على نطاق واسع، وقد بلغ عدد الكتب نحو مائتي ألف كتاب على موقع "دار" يستفيد منها الباحثون والمهتمون بالثقافة. أكد الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية أن إتاحة المعرفة الكترونيا تشكل أحد التوجهات الرئيسية للمكتبة خاصة في ظل الاتجاه نحو العالم الرقمي، ولفت إلى أن المكتبة اكتشفت أن هناك من ينتحل صفتها، ويقدم ثلاثة عشرة ألف كتاب حصل عليها بطريق السطو الالكتروني، وهو أمر تحذر منه المكتبة، واتخذت حياله الإجراءات القانونية الواجبة حفاظا على حقوقها، متماشية في ذلك مع الشكاوى التي قدمها الناشرون وفي مقدمتهم المهندس إبراهيم المعلم رئيس دار الشروق

وأوضح الفقي، ان مكتبة الإسكندرية اتخذت عدة اجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا منها وقف جميع الأنشطة الثقافية والمؤتمرات بالإضافة إلى تعليق العمل بالقاعة الكبرى الخاصة بالاطلاع فضلا عن تقليل عدد العاملين بالمكتبة والعمل بالتناوب ، كما أنه جرى تعقيم كامل وشامل لكل مباني المكتبة وتقليص عدد ساعات العمل للعاملين بالمكتبة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كيف تستغل وقت فراغك فى فترة الحظر؟.. مكتبة الإسكندرية توفر 200 ألف كتاب للقراءة على الإنترنت.. تعلم الهيروغليفية خطوة بخطوة.. أرسل رسوماتك وفيديوهاتك لـ"الشباب والرياضة".. استمتع بمقتنيات متحف الفنون أون لاين

الإثنين، 30 مارس 2020 01:18 ص

مكتبة الإسكندرية تتيح 200 ألف كتاب على شبكة الانترنت.. وتحذر من السطو الالكترونى

الأحد، 29 مارس 2020 02:29 م

متحف آثار مكتبة الإسكندرية يستغل فترة الغلق فى التعقيم لمواجهة كورونا

السبت، 28 مارس 2020 08:21 م

مكتبة الإسكندرية تطلق مبادرة "خليك فى بيتك..وتعلم الهيروغليفية" لمواجهة كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 01:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البابا تواضروس: غلق الكنائس صعب فقابلوه بالصبر وقاية للجميع

البابا تواضروس: غلق الكنائس صعب فقابلوه بالصبر وقاية للجميع

غرفة عمليات الوزراء: عدم التزام المواطنين قد يدفع الدولة لتطبيق المرحلة الثالثة

غرفة عمليات الوزراء: عدم التزام المواطنين قد يدفع الدولة لتطبيق المرحلة الثالثة

الصحة العالمية: سنصل قريبا لمليون حالة إصابة بكورونا و50 ألف وفاة

الصحة العالمية: سنصل قريبا لمليون حالة إصابة بكورونا و50 ألف وفاة

الصحة العالمية: 47 دولة التحقت بمسار التجارب على علاج جديد لفيروس كورونا

الصحة العالمية: 47 دولة التحقت بمسار التجارب على علاج جديد لفيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية "قلقة جدا" من "الانتشار السريع" لكورونا فى العالم

منظمة الصحة العالمية "قلقة جدا" من "الانتشار السريع" لكورونا فى العالم

إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجار

إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجار

"الداخلية" تحارب كورونا.. غلق 288 مطعما ومحلا و72 مركزا تعليميا.. شرطة التموين تنتفض ضد محتكرى الأغذية وتحرر 174 قضية.. توفير السلع المخفضة بمبادرة "كلنا واحد".. والعيون الساهرة تساعد الحالات الحرجة أثناء الحظر

"الداخلية" تحارب كورونا.. غلق 288 مطعما ومحلا و72 مركزا تعليميا.. شرطة التموين تنتفض ضد محتكرى الأغذية وتحرر 174 قضية.. توفير السلع المخفضة بمبادرة "كلنا واحد".. والعيون الساهرة تساعد الحالات الحرجة أثناء الحظر

ترامب: وكلاء إيران يخططون لمهاجمة قواتنا.. وطهران ستدفع ثمنا كبيرا

ترامب: وكلاء إيران يخططون لمهاجمة قواتنا.. وطهران ستدفع ثمنا كبيرا

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم الثامن وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم الثامن وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة