وأضاف - البيان - أن القنبلة انفجرت أثناء مرور سيارة كانت تقل أفراد عائلة واحدة بينهم نساء وأطفال.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال العنف لا زالت تتواصل في أفغانستان رغم الاتفاق المبرم بين حركة "طالبان " والولايات المتحدة، فيما تشهد البلاد أزمة سياسية حادة ناجمة عن عدم اعتراف الأطراف السياسية بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في وقت سابق من العام الجاري.