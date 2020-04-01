كابول (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الأفغانية اليوم الأربعاء، مصرع ما لا يقل عن ثمانية مدنيين ، وإصابة اثنين آخرين، جراء انفجار قنبلة على جانب طريق فى إقليم هلمند، جنوب أفغانستان، وأفاد بيان لقيادة شرطة " هلمند " بثته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية ، بأن قنبلة "مزروعة " على جانب الطريق انفجرت في منطقة "نهر سراج " بالإقليم، مما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين على الأقل وإصابة اثنين آخرين بجراح.

وأضاف - البيان - أن القنبلة انفجرت أثناء مرور سيارة كانت تقل أفراد عائلة واحدة بينهم نساء وأطفال.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. تجدر الإشارة إلى أن أعمال العنف لا زالت تتواصل في أفغانستان رغم الاتفاق المبرم بين حركة "طالبان " والولايات المتحدة، فيما تشهد البلاد أزمة سياسية حادة ناجمة عن عدم اعتراف الأطراف السياسية بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في وقت سابق من العام الجاري.

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية، أكدت أن قواتها تكبدت خسائر، خلال ردها على هجوم شنته عناصر حركة طالبان في إقليم بدخشان شمال شرق أفغانستان.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية، السبت الماضى، أن مُسلحي طالبان شنوا هجومًا على نقاط تفتيش في أحد مناطيق الإقليم الجمعة.

وأضاف البيان، أن قوات الأمن تمكنت من صد الهجوم على العديد من المواقع التابعة لها، لكنه أشار إلى أنها أُجبرت على الانسحاب من 4 مواقع أمنية، تعرض أفرادها للإصابة .

ولم تفصح وزارة الدفاع الأفغانية عن مزيد من المعلومات بشأن العدد الدقيق للخسائر التي تكبدتها قواتها خلال الهجوم، مضيفة أنها ستعلن قريبا عن عدد الضحايا.

من جانبها .. لم تعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة والتي من بينها حركة طالبان على تلك الأنباء حتى الآن.