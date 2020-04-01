اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:52 م
خالد صلاح
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"مصر الخير" تشكر POD لتوفيرها أجهزة تنفس ومستلزمات للجيش الأبيض

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:07 م
"مصر الخير" تشكر POD لتوفيرها أجهزة تنفس ومستلزمات للجيش الأبيض جمال صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة POD

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وجهة مؤسسة مصر الخير الشكر لشركة POD Egypt، التي يرأس مجلس إدارتها جمال صلاح، لتعاونها الكبير لدعم مستشفيات الحميات والحجر الصحى، في مواجهة أزمة فيروس كورونا وعلاج المصابين، والإجراءات الاحترازية التى تقوم بها كافة الجهات لمكافحة انتشار الوباء.

 

وأكدت مؤسسة مصر الخير، فى منشور عبر منصاتها الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أن شركة  POD Egyptوفرت أجهزة تنفس صناعى ومستلزمات الوقاية لـ "جيش مصر الأبيض" لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى إيمان الشركة بأهمية تكاتف الجميع لمواجهة هذا الخطر الكبير.

 

من جانبه أكد جمال صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة POD أن ما أقدمت عليه الشركة يأتي في إطار الدور المجتمعى الذى تضطلع به الشركات الوطنية في مواجهة الأزمات، داعيا مجتمع الأعمال إلى القيام بدورهم لدعم الدولة في مواجهة أزمة كورونا، إضافة إلى تقديم الدعم لوزارة الصحة لتقديم خدمة علاجية للمصريين، وكذا مساندة المتضررين اقتصاديا من تبعات أزمة فيروس كورونا.

 

 

 

 

 


جمعية رسالة

POD

كورونا

فيروس كورونا

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