مستشفى إسنا للعزل الصحى تستقبل مساعدات جديدة من القيادات الشعبية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

استمرارا لسلسلة تقديم الدعم من قطاع السياحة لمستشفى العزل والحجر الصحى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، استقبل محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، خلال الأيام الماضية، عدد من المساعدات الغذائية المقدمة من رجال السياحة والقيادات الشعبية بالأقصر، وذلك دعماً لمستشفى العزل بمركز إسنا والطاقم الطبي والمصابين بفيروس كورونا داخلها، وذلك في إطار توجيهات المستشار محافظ الأقصر بالتعاون لتقديم الدعم لطاقم مستشفى إسنا الجديدة والنزلاء داخل المستشفى وفي ظل ترابط المجتمع المدني وقطاع السياحة.

ووجه رئيس مدينة إسنا، الشكر لرجال وزارة الصحة من الفرق الطبية وفرق التمريض والعاملين وأفراد الأمن والخدمات داخل مستشفى إسنا، وكذلك كل الشكر لرجال السياحة والقيادات الشعبية بالأقصر، وذلك لدورهم الكبير فى دعم المصابين داخل المستشفى في مسيرتهم العلاجية من الفيروس.

وشملت المساعدات تقديم مياة معدنية وعصائر ومشاريب سخنة ومأكولات للفطار ومعلبات، وكانت قد شهدت مستشفى إسنا التخصصى للعزل والحجر الصحى، مساء أمس الثلاثاء، خروج حالة جديدة لسيدة روسية تجعى "أوليجا" وتبلغ من العمر 72 سنة عقب تعافيها تماماً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك ضمن سلسلة النجاحات التى حققتها المستشفى مؤخراً بخروج عدد كبير من الحالات المصريين والأجانب بعد تعافيهم من الإصابة بالمرض، والتقطت السيدة الروسية بعد خروجها من المستشفى صور تذكارية مع الفريق الطبى بالمستشفى.

وكان قد أشاد الفريق الطبى بمستشفى إسنا التخصصى للعزل والحجر الصحة لمصابى فيروس كورونا "كوفيد 19"، بالتجهيزات داخل المستشفى خلال فترة العمل الأولى لهم داخل المستشفى، وكذلك مستوى التناسق الكبير بين الفريق الطبى والتمريض وكافة العاملين بالمستشفى خلال فترة الحجر الصحية الأولى التى استمرت 14 يوماً، والذين تم تبديلهم بفريق طبى جديد لاستكمال علاج باقى المصابين ورعايتهم صحياً.



تسليم المساعدات لأمن مستشفى الحجر الصحى بإسنا



المواد الغذائية المقدمة لمصاب كورونا بالمستشفى