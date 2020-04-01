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بعد تهديدات ترامب..

مستشار مرشد إيران العسكرى يحذر واشنطن من عملية "استفزازية" فى العراق

الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:54 م
مستشار مرشد إيران العسكرى يحذر واشنطن من عملية "استفزازية" فى العراق مستشار المرشد الأعلى الإيرانى للشئون العسكرية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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حذر مستشار المرشد الأعلى الإيرانى للشئون العسكرية من تداعيات أى عملية "استفزازية" فى العراق، وقال "نوصى الإدارة الأمريكة بالتفكير كتيرا بعواقب بعواقب أي عمليات استفزازية قبل تنفيذها في العراق".

وحسب وكالة فارس، قال صفوي: على الولايات المتحدة أن تتقبل تواجدها غير القانوني في العراق واحتلالها أراضيه، ودفاع العراق عن نفسه أمام المغامرات الأمريكية لا يمكن تجنبه.

وأضاف: انتهاك السيادة العراقية لن يكون لصالح الجيش الأمريكي والإدارة الأمريكية ولا يمكن للمنطقة تحمل أزمة جديدة.

وقال المستشار العسكرى الإيرانى: "يمكن تفسير التحركات العسكرية في القواعد الأمريكية على أنها إعادة تنظيم للصفوف والتقليل من أي خسائر، لكننا لا نستبعد أن تقوم بإثارة التوتر نظرا لاستمرار تواجدها الاحتلالي في العراق".

وفى وقت سابق اليوم، طالب المتحدث بأسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الولايات المتحدة لتجنب ما أسماه "إثارة التوترات في المنطقة".

وكان حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إيران من دفع "ثمن باهظ" إذا هاجمت ميليشياتها القوات الأمريكية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.

وقال ترامب، إن وكلاء إيران يخططون لمهاجمة قواتنا وطهران ستدفع ثمنا كبيرا جراء ذلك.


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