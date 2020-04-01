مسؤول: صندوق النقد فى حوار مع السلطات الإيرانية بشأن مساعدة مالية

رويترز

قال مسؤول بصندوق النقد الدولى إن الصندوق يجرى حوارا مع السلطات الإيرانية بعد أن طلبت طهران مساعدة مالية لدعم جهودها فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

طلبت إيران - البلد الأشد تضررا بالفيروس فى الشرق الأوسط - تمويلا طارئا من الصندوق بخمسة مليارات دولار.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، إن الصندوق يجرى محادثات للاطلاع على حاجات إيران ومتطلبات المضى قدما فى معالجة طلبها. وكان يتحدث أثناء حلقة نقاش افتراضية نظمها مركز كارنيجى الشرق الأوسط.