مدينة سفاجا: انشاء شوادر لبيع السلع بأسعار مخفضة استمرارا لمبادرة "هنساعد بعض"

البحر الأحمر - عماد عرفة

أكدت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا،بمحافظة البحر الأحمر،على إقامة شادر خضار وفاكهة بشارع الاستاد أمام مسجد السلام بمنطقة مجلس المدينه،لتخفيف العبء على الأهالى للبيع بإسعار مخفضة.

وأضافت رئيس مدينة سفاجا فى بيان لها اليوم،أن ذلك فى إطار تنفذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتخفيف الاعباء على كاهل المواطنين، فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن الشادر على مساحة 12 مترا طول فى 3 مترا عرض،ومنفذ بمنطقة سفاجا البلد،بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة،لبيع الفاكهة والخضراوات والسلع التموينية بأسعار مخفضة.

وتابعت أنه فى إطار استكمالا مبادرة "هنساعد بعض" تم توفير عدد من المتطوعين من شباب الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية بالتعاون مع إلادارات المعنية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا،للعمل على تنظيم تواجد المواطنين أثناء الحصول على السلع ، مشددة على توفير كافة السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين ، مؤكدة عدم وجود عجز فى أى سلع سواء غذائية.

وأوضحت أنه يتم متابعة منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة مع التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والجهات ذات الصلة بجانب سيارات المواد الغذائية المتنقلة.

وكان أعلن مجلس مدينة سفاجا عن استمرار حملات الرش والتعقيم من خلال الدفع بفرق تطهير مُشكلة من الوحدة المحلية وإدارة الشباب والرياضة ، وحزب مستقبل وطن ، وشركة النظافة و10 متطوعين و6 ماكينة رش محمولة على الأكتاف.

وقالت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، أنه تم رش وتعقيم أماكن صرف المعاشات،والتى تم تخصيصها فى مدينة سفاجا فى مدارس " مدرسة الثانوية بنات ومدرسة على بن ابى طالب ومدرسه سفاجا الابتدائية المشتركة " وذلك لصرف معاشات بالإضافة إلى رش وتعقيم مقر جمعية الشبان المسلمين وجمعية عمر بن الخطاب لصرف معاشات التأمينات.

وأضافت رئيس المدينة،أنه تم رفع المخلفات ورش وتعقيم مقر الدفاع المدنى عن طريق،مؤكدة على استمرار حملات التطهير والتعقيم ورش كافة المنشآت الحكومية والخدمية بنطاق المدينة،يأتى هذا فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ناشدت رئيس المدينة المواطنين بالابتعاد عن أماكن التجمعات المختلفة والاهتمام بالنظافة حفاظاً على الصحة العامة وفقاً لإرشادات وزارة الصحة للوقاية من العدوى.

شادر بيع الخضروات بسفاجا

شادر بيع الخضروات بسفاجا

شادر بيع الخضروات بسفاجا

شادر بيع الخضروات بسفاجا

شادر بيع الخضروات بسفاجا