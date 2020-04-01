محمد بن راشد يعقد اجتماعاً عن بُعد مع وزير الخارجية ومجموعة من سفراء الإمارات

كتب محمد عبد المجيد

ترأّس محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، اجتماعاً عن بُعد مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى، وعدد من سفراء دولة الإمارات المعتمدين فى الخارج من خلال تقنية الفيديو، اطلع خلاله على أوضاع السلك الدبلوماسى والقنصلى لدولة الإمارات، فى عدد من الدول، فى ظل الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تفشى وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد–19.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، كما اطلع على مختلف الإجراءات والتدابير الوقائية التى اتخذتها سفارات الدولة فى الخارج، لضمان أمن وسلامة المواطنين فى الدول المضيفة، من طلبة ومرضى وزوار، والتواصل معهم ومتابعة شؤونهم والاطمئنان على صحتهم، وتلبية كافة احتياجاتهم، وكذلك الدور الذى تقوم به بعثات الدولة الدبلوماسية فى توفير كل أشكال الدعم والمساعدة للمجتمعات المحلية، بما يعكس رسالة الإمارات الإنسانية التى تمد يد العون لكل الشعوب دون التمييز على أساس العرق أو اللون أو المعتقد، وبمعزل عن أية اعتبارات سياسية.

كما أثنى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على جهود غرفة العمليات فى وزارة الخارجية والتعاون الدولى التى أشرفت على التواصل مع كافة مواطنى الدولة فى الخارج والقيام بكافة الترتيبات اللازمة لإعادتهم إلى الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "جهود وزارة الخارجية وكوادرنا الدبلوماسية محل تقدير.. ونرسل رسالة للعالم عبرهم أننا ندعم أى جهود دولية مشتركة وأى تعاون عالمى لتخفيف الآثار الصحية والاقتصادية لهذا الوباء على البشرية"، مضيفاً "رسالتنا لدول العالم عبر سفرائنا: نحن أقوى مُجتمعِين ومتحِدين ومتعاونين، والعالم بعد هذا الوباء يحتاج لمنظومة تعاون مختلفة ومتطورة وسريعة".

وأكد بالقول، "كوادرنا الدبلوماسية أثبتوا كفاءة استثنائية.. ونحيى جهودهم.. ونوصيهم بالاهتمام بصحتهم وصحة فرق عملهم وأسرهم فى كافة أنحاء العالم".

وتابع، "جهود الشيخ عبدالله وسفراء الدولة بالخارج وغرفة العمليات ضمن الوزارة كانت سريعة واستباقية وأظهرت استعداداً كاملاً للتعامل مع كافة الظروف"، موضحاً أن "دولة الإمارات فريق واحد داخلياً وخارجيا، ومواطنو الإمارات لهم أولوية دائمة داخلياً وخارجياً.

وضم الاجتماع عن بعد، الذى عقده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، كلاً من يوسف مانع العتيبة سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، و عبدالله سيف النعيمى سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا الجنوبية، و الدكتور على عبيد الظاهرى سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، و عبدالله على السبوسى سفير دولة الإمارات لدى أستراليا، و حفصة عبدالله العلماء سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، و منصور عبدالله بالهول سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، و عمر عبيد الحصان الشامسى سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإيطالية، و ماجد حسن السويدى سفير دولة الإمارات لدى مملكة إسبانيا، وشيماء قرقاش نائبة رئيس بعثة الإمارات فى الولايات المتحدة.