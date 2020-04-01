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محافظ كفر الشيخ يتفقد مشاركة الحماية المدنية بحملات تطهير الشوارع

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:20 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد مشاركة الحماية المدنية بحملات تطهير الشوارع محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ _ محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ،أنه تابع أعمال حملات تطهير وتعقيم كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بمراكز ومدن المحافظة،وتطهير وتعقيم " كمين القرضا "، بالتعاون مع مديرية الأمن بمشاركة سيارات الحماية المدنية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء جمال سامون، مساعد مدير أمن كفرالشيخ، والعميد رضا عبدالحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، والمقدم أحمد سلامة، إدارة المرور.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن الحماية المدنية دفعت بمعداتها للعمل جنبًا إلى جنب مع معدات الوحدة المحلية، لرش وتطهير الشوارع والميادين الحيوية، والتواجد على مدار اليوم، مشيداً بالجهود المبذولة لمتابعة أعمال انتشار المعدات وفرق الحماية المدنية والمشاركة المجتمعية لمواجهة الفيروسات والأوبئة ومنع اى انتشار مُحتمل لفيروس كورونا، تزامنًا مع رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة المحافظة والتدابير الاحترازية والوقائية.

وشدد محافظ كفرالشيخ، من وجوبية رش وتعقيم كافة الشوارع، وبذل المزيد من الجهد وتكثيف أعمال الرش والتطهير باستخدام المعدات اللازمة، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن باستكمال خطة التطهير، بالإضافة إلي متابعة وتحديد مواد التطهير المستخدمة وكمياتها، بتطبيق المعايير والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، واستمرار نشر التوعية الصحية السليمة، لتنفيذ خطة الدولة في إطار من التعاون والتنسيق الفاعلين بين كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين

وأضاف محافظ كفرالشيخ،تم تطهير وتعقيم مبني ديوان عام المحافظة،واتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتنفيذ جميع الإجراءات المتخذة للتوعية، بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء جمال سامون، مساعد مدير أمن كفرالشيخ، والعميد رضا عبدالحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، والمقدم أحمد سلامة، إدارة المرور.

 


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