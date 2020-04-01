محافظ قنا يوقع برتوكول لتوصيل مياه الشرب لأكثر من 22500 مواطن



وأشار الداودي إلى أن المشروع يعكس أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع أجهزة المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الاساسية مشيرا إلى أن المجتمع المدني شريك أساسي للحكومة في عملية التنمية في مختلف القطاعات مؤكدا حرصة المحافظة على التواصل الدائم مع كافة مؤسسات المجتمع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



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الجدير بالذكر أن محافظ قنا اللواء اشرف الداودي قد أكد في وقت سابق على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا مطالبا اياهم بالحد من التجمعات مؤكدا ان أجهزة الدولة لا تألوا جهداً في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شانها ان تحافظ علي صحة المواطنين من العدوى.من ناحية أخري وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا، وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات واماكن الإزدحام.وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه .ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع.مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الإلتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس .يذكر أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الإحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.