محافظ قنا يوقع برتوكول لتوصيل مياه الشرب لأكثر من 22500 مواطن

وقع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بروتوكول تعاون مع كلا من مؤسسة مصر الخير وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للبدء فى تنفيذ مشروع توصيل مياه الشرب النقية لقرية الدهسة وتوابعها بمركز فرشوط، وذلك فى حضور اللواء محمد جلال رئيس مجلس ادارة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمحاسب كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة، وخالد عمران مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بقنا والأقصر .
2 محافظ قنا يوقع برتوكول تعاون مع مصر الخير لتوصيل مياه الشرب
وأوضح محافظ قنا أن تكلفة المشروع تقدر بحوالي 9 مليون و 750 ألف جنيه مقدمه من البنك الأهلى المصرى ويستهدف المشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بقرية الدهسة وتوابعها وعمل الوصلات المنزلية للقضاء على مشاكل انقطاع المياه بشكل مستمر وضمان وصول المياه الصحية والنظيفة بشكل دائم لأهالي القرية والبالغ عددهم حوالي 22500 نسمة من سكان القرية .
1 محافظ قنا يوقع برتوكول تعاون مع مصر الخير لتوصيل مياه الشرب
وأشار الداودي إلى أن المشروع يعكس أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع أجهزة المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الاساسية مشيرا إلى أن المجتمع المدني شريك أساسي للحكومة في عملية التنمية في مختلف القطاعات مؤكدا حرصة المحافظة على التواصل الدائم مع كافة مؤسسات المجتمع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
2 محافظ قنا يوقع برتوكول تعاون مع مصر الخير لتوصيل مياه الشرب
الجدير بالذكر أن محافظ قنا اللواء اشرف الداودي قد أكد في وقت سابق على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا مطالبا اياهم بالحد من التجمعات مؤكدا ان أجهزة الدولة لا تألوا جهداً في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شانها ان تحافظ علي صحة المواطنين من العدوى.
من ناحية أخري وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا، وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات واماكن الإزدحام.
وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه .
ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .
كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع.
مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.
وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الإلتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس .
يذكر أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الإحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.
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