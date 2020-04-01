اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: استمرار حركة العمل بميناء شرق وغرب على مدار الـ24 ساعة دون توقف

الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:37 م
محافظ بورسعيد: استمرار حركة العمل بميناء شرق وغرب على مدار الـ24 ساعة دون توقف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
كتبت هند مختار

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أشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس إلى استمرار حركة العمل بميناء شرق وغرب، على مدار الـ24 ساعة، دون توقف، بالتنسيق مع الأجهزة، لافتا إلى أن المعديات تعمل على مدار 24 ساعة أيضاً.

 

وأوضح محافظ المنيا، أنه يتم متابعة العائدين من الخارج من أبناء المحافظة، منزلياُ من خلال مديرية الصحة، والأطقم الطبية، ويبلغ عددهم نحو 188 مواطنا، والعزل المنزلى وإجراءات الترصد تتم على أكمل وجه.

  

من جانبه، أشار مُحافظ الفيوم، إلى أنه تمت المتابعة المنزلية للعائدين من الخارج من أبناء المحافظة وعددهم نحو 4788 مواطنا، وأضاف أن المبادرات المجتمعية نتج عنها توفير 9 أجهزة تنفس صناعي.

 

ولفت محافظ بني سويف، إلى أنه كلّف بتشكيل لجنة لضمان التزام كافة المصانع بالمحافظة بالاشتراطات الصحية الوقائية ضد فيروس "كورونا"، مؤكدا أنه لا يوجد تعطل لأى من المصانع وأنها تعمل بانتظام، كما أشاد المحافظ بدور منظمات المجتمع المدنى والأحزاب بالمحافظة الذى برز من خلال حرصها على توفير معدلات كبيرة من المستلزمات الطبية.

 

وأكد محافظ القليوبية، أن المنافذ الاستهلاكية والعربات المتنقلة بالسلع التابعة لوزارة التموين والقوات المسلحة، والتى تجوب المحافظة، كان لها دور فى السيطرة على الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين، سواء من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن.

 

 

وفيما يتعلق بمبادرات المشاركة المجتمعية، أوضح محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق مع رجال الأعمال في المحافظة، لمساعدة العمالة غير المنتظمة، وكلها مساهمات مجتمعية، ستغطي جزءا كبيرا من تلك الأسر.

 

 

وخلال الاجتماع، أشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم التنسيق مع مدير أمن القاهرة، بشأن التكليفات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين السابق، للسماح بالمركبات التابعة للمصانع بالسير خلال فترة الحظر حتى يتسنى للمصانع العمل على مدار الـ24 ساعة.


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