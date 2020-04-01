اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تعقيم وتطهير كافة المناطق بالأحياء والمرافق (صور)

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:05 ص
محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تعقيم وتطهير كافة المناطق بالأحياء والمرافق (صور) تطهير شوارع بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة بكافة الأحياء والمرافق علي مستوي المحافظة وعلي مدار الساعة حيث تقوم الأجهزة المختصة باستكمال الخطة الموضوعة طبقا للجدول الزمني في مناطق التجمعات والأحياء والمديريات والشوارع والميادين والمرافق علي مدار اليوم   حتى تنقضى هذه المرحلة بسلام .

وأضاف محافظ بورسعيد،أن أعمال التطهير والتعقيم، تتم ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيرس كورونا المستجد موجها  بتكثيف حملات التعقيم والتطهير بشكل مضاعف خلال هذه الأيام والذى تتطلب العمل ليلاً ونهارًا لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد كورونا،مشيرًا إلى أن هناك أطقم فنية مدربة تقوم بأعمال التطهير بالتوازي بعدد من المناطق في وقت واحد.

وناشد اللواء عادل الغضبان، المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحفاظ على الصحة العامة وعدم الاختلاط، واستخدام المستلزمات الطبية الوقائية عند الخروج من المنزل،والحفاظ على ترك مسافة مترًا بين جميع المواطنين،مؤكدًا أن تكاتف الجميع والالتزام هو الطريق الوحيد للخروج من هذه المرحلة.

وشملت خطة التعقيم والتطهير أمس تطهير جميع عمارات تحت الكشف وسوق البازار وأمام الأفران محلات الأسماك محلات الجزارهن ومناطق اللنش  والجيزه الضواحي عمارة 5 مساكن الوفاء وكذلك المنطقةالثالثة والسيدة زينب وخالد بن الوليدو عمر المنخفض وعلي الطاقة والجيش والطور وعرابى.

وشدد اللواء عادل الغصبان،على ضرورة تطهير وتعقيم كافة المناطق بمختلف الأحياء وكذا المؤسسات والمنشآت العامة والخاصة والطرق والميادين الرئيسية والفرعية، وأيضًا متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى حددتها الجهات المعنية والتأكد من تنفيذها بدون مخالفة التعليمات، وبصفة خاصة فى الأماكن التى تشهد أقبالًا من المواطنين كالأسواق والمخابز.

وناشد المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحفاظ على الصحة العامة وعدم الاختلاط والبعد عن التجمعات واستخدام المستلزمات الطبية الوقائية عند الخروج من المنزل في الضرورة القصوى والحفاظ على ترك مسافة مترًا بين جميع المواطنين، مؤكدًا أن تكاتف الجميع والالتزام هو الطريق الوحيد للخروج من هذه المرحلة بخير وأمان للجميع.

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