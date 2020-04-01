محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال صرف المعاشات من مكتب البريد بالخارجة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بضرورة رفع مستوى التجهيز والتنظيم بمكاتب البريد والبنوك ومنافذ المعاشات ودعمها بمظلات وكراسي ، وذلك لتوفير كافه سبل الراحة والحماية للمواطنين من أصحاب المعاشات،واستيعاب أكبر عدد منهم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم لمكتب البريد الرئيسي وهيئه التأمينات والمعاشات بمدينه الخارجة، للتأكد من جاهزيتهم لاستقبال المواطنين خاصة بالتزامن مع بدء صرف المعاشات اليوم، حيث شدد علي ضرورة تنظيم عمليات الصرف من خلال اللائحة التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي، وتسليم كروت بالأرقام لكل مواطن منعاَ للتزاحم والتكدس ،والحرص علي ترك مسافات بين المقاعد المخصصة للانتظار حرصا علي صحتهم وسلامتهم.

وأكد مدير عام فرع منطقة المعاشات بمحافظة الوادي الجديد، مصطفي أحمد كرار، أن المنطقة خصصت قلما جافا لكل مواطن خلال صرف المعاش بحيث يوقع به في الدفتر المخصص لاستلام المعاش الشهري، مرة واحدة فقط ويأخذه معه عقب انتهاء عملية صرف وذلك كإجراء احترازي لمنع نقل العدوي وانتشار فيروس " كورونا" وأي فيروسات أخري.

أضاف مصطفي، أن المنطقة نفذت اليوم، كافة إجراءات السلامة والأمان وسبل الراحة للمواطنين من أصحاب المعاشات، أبرزها إقامة مظلات ومقاعد على مسافة متر بين كل مقعد، مع فتح 5 شباك صرف داخل مقر المنطقة بحيث يكون أمام الشبابيك 5 مواطنين فقط داخل صالة الصرف وهناك في الخارج 5 مواطنين في مقاعد الانتظار خارج الصالة، مع تعقيم كل مواطن أثناء وبعد عملية صرف المعاش.

ولفت مصطفي، الى وقف وإلغاء عملية توصيل المعاش للمنازل لكبار السن لمنع انتقال أي عدوي، بالإضافة الي عدم قانونيتها، وهي خدمة كانت تنفذها المنطقة الفترة الماضية، ولكن الظروف الحالية في ظل الوباء العالمي " كورونا كوفيد 19"، تقرر وقفها.

وأشار مصطفي، إلى تحديد عملية تفعيل الصرف للمعاش من خلال الفيزا كارت، كل حسب يومه المخصص له حسب قيمة المعاش المنصرف للمنتفع، حيث إن اليوم الأربعاء جري الصرف لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل اعتبارًا وحتى السبت الموافق 1 و2 و4 من أبريل، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 5 و6 و7 أبريل، أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل، واعتبارًا من الأحد 12 أبريل يكون الصرف متاحا لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

أكد مصطفي، تجهيز 39 مكتب بريد موزعة على جميع قري ومدن المحافظة، و3 منافذ في مركزي الخارجة والداخلة، بواقع منفذين في الخارجة الأول في مبني التأمينات الاجتماعية والثاني في مبني المعاشات، ومبني التأمينات الاجتماعية في مدينة موط بمركز الداخلة، لاستقبال أصحاب المعاشات لصرف معاش أبريل، وبدأت اعمال الصرف اعتبارا من الساعة 7 صباحا وحتى نهاية اليوم قبيل فرض حظر التجوال.

وأشار مصطفي، الي تجهيز مدرسة بمدينة الخارجة وهي الابتدائية المشتركة البنين بميدان الشعلة لاستقبال كبار السن خلال صرف المعاش من مكتب بريد الخارجة بلد، وفتح أبواب دار المناسبات بمدينة باريس امام المواطنين خلال صرف المعاش من مكتب بريد مدينة باريس.

كما وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بفتح منافذ لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة من منتجات الصوب الزراعية، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بفتح منفذ بميدان البساتين بالخارجة.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم أنه تم توفير ١٠ طن من البطاطس والطماطم لبيعها بأسعار ٢ جنيه لكيلو البطاطس و٤ جنيهات لكيلو الطماطم بالإضافة إلى توافر كافة السلع الأساسية والخضروات بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت " ، وذلك لتخفيف العبء علي المواطنين والحد من إستغلال بعض التجار لرفع الأسعار، مؤكداَ على توافر كافة السلع الأساسية

في سياق مختلف تابع صلاح مرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إجراءات تسليم شرائح التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي بمقر مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجةو أثنى على النظافة العامة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدرسة من تعقيم وتطهير متواصل، وكذا تنظيم العمل أثناء تسليم الشرائح للطلاب، وذلك في إطار التنسيق بين قطاع تعليم المحافظة والشركة المصرية للاتصالات لتسليم شرائح التابلت لطلاب إدارة الخارجة التعليمية داخل مقر المدرسة لمنع التكدس والازدحام بالسنترال.

كما تابع مرغنى صرف المعاشات بمدرسة الخارجة الابتدائية بالخارجة، التي تم تجهيزها لتكون فرصة لعدم الزحام والتكدس ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

قال صلاح، إنه جرى تجهيز المدرسة وتعقيمها وتطهيرها للحفاظ على صحة العاملين، وكذا أصحاب المعاشات من كبار السن وتقديم خدمة متميزة لهم من خلال إعداد مقاعد متباعدة لمنع الازدحام وتنظيم العمل بكل سهولة ويسر.