محافظ المنوفية: تأجيل سداد الأقساط المستحقة على عملاء "مشروعك" لمدة ستة أشهر

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، عن تأجيل سداد الأقساط المستحقة على جميع عملاء مبادرة "مشروعك" لمدة ستة أشهر،بحيث يتم ترحيلها بداية من صدور التعليمات،على أن تلتزم البنوك بعدم فرض أى عوائد وعمولات تأخير على التأجيل ، وبذلك يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة ستة أشهر ، يأتى هذا فى إطار دعم محافظ المنوفية لكافة القطاعات الإقتصادية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير التنمية المحلية ، وفى ضوء قرارات البنك المركزى المصرى ضمن الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمساندة المواطنين فى تجاوز الأثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والحد من الأثار المترتبة على فيروس كورونا ، ودعم أصحاب هذه المشروعات بما يساهم فى فتح مجالات عمل جديدة ومحاربة البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة ، لتمكينهم فى المشاركة فى سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .



جدير بالذكر أن المحاسب رجب النقيدى رئيس مجلس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية ، قد أعلن اليوم أنه فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، بإتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتدابير الاحترازية على مستوى كافة المؤسسات الحكومية والميادين والمواقف العامة بنطاق القرية المذكورة وسائر الوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة.

قامت اليوم لجنة من مجلس مدينة منوف ، بالاشتراك مع مديرية الصحة ومركز شرطة منوف ، وذلك بحضور طارق أبو حطب نائب مجلس المدينة، والعميد خالد خربوش مأمور مركز منوف ، والمقدم خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد خليل ، عبد الرحمن سعد معاونى المباحث ، بحملة مكبرة للتطهير والتعقيم الكامل على مستوى مناطق السكنية بقرية غمرين التابعة لمركز ومدينة منوف للوقاية من أخطار وباء عدوى فيروس كورونا المستجد .

وأكد رئيس مركز ومدينة منوف ، أنه تم التنسيق مع فرق مكافحة عدوى الوباء وتم تطهير كافة شوارع القرية من خلال إستخدام كافة المطهرات والمواد الكحولية للتعقيم مداخل ومخارج القرية والممرات الجانبية المؤدية الى مساكن منازل القرية.

كما شدد رئيس مجلس ومركز ومدينة منوف بالضرورة إلتزام كافة المواطنين داخل بيوتهم لمدة أسبوعين على الأكثر كما وجه بالدفع بسيارات تحمل مكبرات الصوت للتوجية كافة مواطنى القرية بأهمية الإلتزام بمنازلهم للوقاية من أخطار "كورونا " وتأمين أرواح المواطنين.

وأشار رئيس مجلس المدينة إلى أنه سيتم تخصيص مواد كافية من المطهرات لتأمين كافة المناطق السكنية على مستوى الوحدات المحلية القروية على مستوى المركز والمدينة .