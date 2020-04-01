محافظ القليوبية يتفقد أعمال صرف المعاشات: سرعة إنهاء الإجراءات (صور)

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،مقار صرف المعاشات لكبار السن بعدد من مدارس المحافظة منها مدرسة ابن خلدون ومدرسة الشهيد عبد المنعم رياض التابعين لإدارة بنها التعليمية،حيث تابع أعمال صرف المعاشات لكبار السن، كما تابع أعمال توفير مقاعد وتندات لكبار السن حفاظا عليهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كما تفقد المحافظ، خلال جولته بمدينة بنها،صرف المعاشات ببنك مصر فرع مدينة بنها،حيث وجه بسرعة إنهاء إجراءات الصرف لكبار السن والعمل على تخفيف انتظارهم لمنع الزحام أمام ماكينات الصراف الألي بمكاتب البريد والبنوك والمدارس التي تم تخصيصها بصرف المعاشات لمنع تزاحم المواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة،اللواء خالد جمعه السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية والقائم بأعمال رئيس مدينة بنها، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ومدير فرع الهيئة القومية للبريد بالقليوبية، وحسن احمد مصطفى وكيل وزارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي لوسط الدلتا.

كما وجه المحافظ، خلال جولته بالمدينة، إزالة موقف عشوائي خلف سور السكة الحديد بمنطقة المنشية لمنع تزاحم المواطنين والتنبيه على إدارة المرور ببنها بمتابعة كافة معوقات الحركة المرورية والعمل على رفعها أولا بأولا حرصا على سلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

كما أعلن المحافظ،أنه سيتم تخصيص 15 مدرسة كمكاتب لصرف المعاشات لمنع التزاحم في المناطق التي بها كثافات سكانية عالية، كما تم مخاطبة مدير أمن القليوبية لتوفير دوريات أمنية لتأمين مقار مكاتب البريد ومخاطبة العمد والمشايخ والجمعيات الأهلية ليكون لهم دورا تنظيميا ومجتمعيا خلال فترة صرف المعاشات، كما تم تكليف رؤساء المدن والأحياء بمتابعة مقار مكاتب البريد والمدارس ومراكز الشباب لتكون جاهزة إداريا وتوفير ما يلزم لها.

كما طالب المحافظ، بإعداد أماكن إنتظار مجهزة للمواطنين وتزويدها بمقاعد ومظلات للتيسير علي كبار السن والحد من التزاحم خلال فترة صرف المعاشات، حيث تم مخاطبة وكيل وزارة الصحة للبدء في تطهير وتعقيم جميع المقار قبل وبعد صرف المعاشات وذلك حفاظا علي صحة المواطنين وفي إطار إجراءات المحافظة للحد من تداعيات إنتشار فيروس كرونا كإجراءا إحترازيا.



محافظ القليوبية يتابع صرف المعاشات



محافظ القليوبية يتابع صرف المعاشات



محافظ القليوبية يتابع صرف المعاشات



محافظ القليوبية يتابع صرف المعاشات



محافظ القليوبية يتابع صرف المعاشات