محافظ الدقهلية يكرم رئيس مدينة المنزلة ونائبه لتحقيق المركز الأول فى تقنين الأراضى

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حصول مركز ومدينة المنزلة على المركز الأول فى مقدمة مدن ومراكز محافظة الدقهلية، فى تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة للمواطنين.

واستقبل المحافظ بمكتبه اليوم الأربعاء أشرف بكر رئيس مركز ومدينه المنزلة ، واحمد هلال نائب رئيس المركز والمدينة للمنزل سابقا، ويشغل حاليا رئيس مركز ومدينه طلخا، ووجه المحافظ لهم الشكر على جهودهم المتميزة فى مجال تقنين واضعى اليد على اراضى املاك الدولة بنطاق الوحده المحلية للمركز والمدينه، وتقديرا لهذه الجهود قام الدكتور مختار بتكريمهما وذلك بمنحهما شهادتى تقدير تحفيزا وتشجيعا على بذل المزيد من الجهد فى الارتقاء بمنظومه العمل وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

وكلف محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينه المنزلة بتكريم رؤساء القرى المتميزة فى تقنين وضع اليد وكذا مدير الأملاك بمجلس المدينة ومسئولى الاملاك بالوحدات المحلية التابعة تقديرا لجهودهم.

وأكد محافظ الدقهلية حرصه التام على تكريم النماذج المتميزة فى العمل ليكونوا قدوة لزملائهم لتحقيق المزيد من الانجاز لصالح مواطنى الدقهلية .تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بأهمية التيسير على المواطنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة وتقنين اوضاعهم وفقا للقانون.



جانب من التكريم



جانب من التكريم