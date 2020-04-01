اليوم السابع
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محافظ الدقهلية : تعقيم وتطهير 34 مدرسة لاستقبال أصحاب المعاشات

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:29 ص
محافظ الدقهلية : تعقيم وتطهير 34 مدرسة لاستقبال أصحاب المعاشات محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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 كلف الدكتور أيمن مختار محافظ، الفريق المعاون بتعقيم وتطهير  34 مدرسة ومعهد ازهري ومركز شباب في عدد من مراكز ومدن المحافظة بمشاركة المجتمع المدني  لاستقبال أصحاب المعاشات لصرف مستحقاتهم لتخفيف العبء عن مكاتب البريد ومنع التجمعات والتكدس  أمامها من قبل المواطنين أثناء صرف معاشهم الشهري .

وأكد محافظ الدقهلية أن خطوة تخفيف العبء عن مكاتب البريد من ضمن الخطوات الهامة التي اتخذتها المحافظة لتكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وان أعمال التطهير والتعقيم مستمرة يوميا داخل المراكز والمدن لحين تخطي هذه المرحلة .

وأشار " مختار " إلي أن اختيار هذه المواقع تم بالتنسيق مع هيئة البريد لسهولة الوصول إليها من قبل المواطنين ولضمان عدم التكدس منعا لانتشار الفيروس وهناك تنسيق كامل بين هيئة البريد ومديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية ومديرية الشباب والرياضة لتذليل كافة العقبات أمام المواطنين واضاف أنه تم التنسيق الكامل مع اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية لتوفير الحماية اللازمة لتأمين مناديب الصرف والأموال التي سيتم صرفها لأصحاب المعاشات .

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والحد من انتشاره

يذكر بأن قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،بجولة مفاجئة بنطاق حي غرب وحي شرق المنصورة، للاطمئنان علي سير عملية التطهير والتعقيم ورفع الأتربة بالسيارات المكنسيه  بحضور منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة.

ففي حي غرب تفقد المحافظ اعمال التطهير ورفع الأتربة بشارع بورسعيد، ووجه لرئيس الحي برفع جميع الأتربة بالإضافة إلي غسيل الأرصفة واستمرار حملة التطهير يومياً لتشمل كافة الشوارع .

وفي حي شرق تفقد " مختار " أعمال التطهير ورفع الأتربة بشارع المضرب وشارع  والفرن وعزبة الشال ووجه أيضاً لرئيس الحي باستمرار حملة التطهير لتشمل كافة الشوارع لتستعيد شوارع المنصورة رونقها وجمالها مره اخري .

 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

تطهير وتعقيم المدارس

صرف المعاشات

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