اليوم السابع
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محافظ البحيرة: تحرير 460 محضرا زيادة أسعار سلع خلال حملات تموينية

الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:44 م
محافظ البحيرة: تحرير 460 محضرا زيادة أسعار سلع خلال حملات تموينية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
كتبت هند مختار

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أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس، أن المصانع بالمحافظة تعمل بشكل منتظم، لافتة إلى أنه تم تخصيص مخزن لتوفير النواقص من المستلزمات الطبية وتوزيعها على المستشفيات، وأوضحت أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى بأهمية كبيرة لدى المجتمع المدنى بالمحافظة من خلال توفير وجبات غذائية، وهو ما أكده محافظ سوهاج، الذى أشاد بتضامن المجتمع المدنى سواء النقابات أو الأهالى مع الأزمة الحالية من خلال توفير الوجبات الغذائية للذين فقدوا أعمالهم أو من خلال تبرعات لتوفير المستلزمات الطبية.

 

فيما أشار محافظ البحيرة، إلى أنه سيتم إضافة 9 أجهزة تنفس صناعى جديدة ليرتفع إجمالى عدد أجهزة التنفس الصناعي بالمحافظة إلى 197 جهازا، موضحاً أن المحافظة تصدت خلال الفترة الماضية بكل قوة لأى محاولة لزيادة الأسعار فى عدد من السلع وأنه فى هذا الصدد تم تحرير 460 محضراً من خلال قيام حملات تموينية رقابية مشددة.

 

من جانبه، أكد محافظ الدقهلية، استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، وحرصه الشديد على منع التزاحم أمام المستشفيات, كما أشاد بالمشاركة المجتمعية من منظمات المجتمع المدنى بالمحافظة، فضلا عن مساهمة المجتمع المدنى أيضا فى توفير حوالى 700 ماكينة رش يتم استخدامها فى أعمال التطهير والتعقيم.

 

وأشار محافظ  محافظ البحر الأحمر، إلى أن أحد أصحاب الفنادق أصر على استضافة 14 عاملا قادمين من المملكة العربية السعودية، فى الفندق الخاص به كإجراء احترازى، مشيدا بدور المجتمع المدنى فى المحافظة، حيث تم التبرع بـ 1000 طاقم سرير للمستشفيات و500 كرتونة تضم مواد غذائية سيتم توزيعها من خلال وزارة التضامن الاجتماعى.

 

وعقب الاستماع لمداخلات المحافظين، شدد الدكتورمصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية المتابعة أولاً بأول لكل الملفات التى تم طرحها، كما أكد أهمية ترصد مخالفات البناء، والتعامل معها بكل حسم، والتيقظ وعدم السماح بحدوث عمليات تعدخلال هذه المرحلة.


البحيرة

مجلس المحافظين

الفيديو كونفرانس

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