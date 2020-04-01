محافظ الإسكندرية الأسبق يتبرع بتكفل 10 آلاف أسرة من المتضررين بأزمة كورونا

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية الإسبق، قبول تحدى الخير، وتبرع بالتكفل بـ 10 آلاف أسرة من المتضررين بأزمة كورونا، و نشر هانى المسيرى مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى أعلن فية التبرع للاسر المتضررة مقدمة من إحدى شركات الاغذية الكبرى التى يتولى رئاسة مجلس إدارتها حاليا، كما نقل التحدى إلى شركات الأغذية الآخرى للمشاركة فى تبرعات الخير.

وكان هانى المسيرى المحافظ الأسبق لمحافظة الإسكندرية، قد تولى المنصب فى عام 2015، حيث قدم استقالتة من المنصب على خلفية واقعة غرق الإسكندرية بمياة الأمطار، وعقب ترك المنصب عاد إلى ممارسة هوايتة والمشاركة فى العديد من المسابقات الرياضية داخل مصر وخارجها.

ويشغل حاليا هانى المسيرى، منصب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأطعمة، كما يتقلد منصب عضو مجلس إدارة شركة للصناعات الغذائية.

و توالى منصب محافظ الاسكندرية عقب هانى المسيرى كلا من اللواء رضا فرحات ، الدكتور محمد سلطان، الدكتور عبد العزيز قنصوة ، وحاليا يتولى منصب محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية الحالى، و الذى أعلن بدورة عن فتح حساب رقم " ٩٤٥٠٨٥٦٢٦١ " ، ببنكي الأهلي المصري ، والقاهرة ، لبدء قبول الإيداعات للتبرع به لصالح مبادرة " ادعم عمال اليومية " ، والتي أطلقت 22 مارس الجاري ، لتقليل الأثار الناتجة على عمال اليومية بالإسكندرية جراء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة عدم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد الشريف أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المسجد في الحفاظ على صحة المواطن المصري ، وتحمل أية خسائر مادية ماعدا أرواح المصريين.