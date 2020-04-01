اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية الأسبق يتبرع بتكفل 10 آلاف أسرة من المتضررين بأزمة كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:44 م
محافظ الإسكندرية الأسبق يتبرع بتكفل 10 آلاف أسرة من المتضررين بأزمة كورونا محافظ الاسكندرية الاسبق
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية الإسبق، قبول تحدى الخير، وتبرع بالتكفل بـ 10 آلاف أسرة من المتضررين بأزمة كورونا، و نشر هانى المسيرى مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى أعلن فية التبرع للاسر المتضررة مقدمة من إحدى شركات الاغذية الكبرى التى يتولى رئاسة مجلس إدارتها حاليا، كما نقل التحدى إلى شركات الأغذية الآخرى للمشاركة فى تبرعات الخير.

 

 

وكان هانى المسيرى المحافظ الأسبق لمحافظة الإسكندرية، قد تولى المنصب فى عام 2015، حيث قدم استقالتة من المنصب على خلفية واقعة غرق الإسكندرية بمياة الأمطار، وعقب ترك المنصب عاد إلى ممارسة هوايتة والمشاركة فى العديد من المسابقات الرياضية داخل مصر وخارجها.

ويشغل حاليا هانى المسيرى، منصب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأطعمة، كما يتقلد منصب عضو مجلس إدارة شركة للصناعات الغذائية.

و توالى منصب محافظ الاسكندرية عقب هانى المسيرى كلا من اللواء رضا فرحات ، الدكتور محمد سلطان، الدكتور عبد العزيز قنصوة ، وحاليا يتولى منصب محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية الحالى، و الذى أعلن بدورة عن فتح حساب رقم " ٩٤٥٠٨٥٦٢٦١ " ، ببنكي الأهلي المصري ، والقاهرة ، لبدء قبول الإيداعات للتبرع به لصالح مبادرة " ادعم عمال اليومية " ، والتي أطلقت 22 مارس الجاري ، لتقليل الأثار  الناتجة على عمال اليومية بالإسكندرية جراء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة عدم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد الشريف أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المسجد في الحفاظ على صحة المواطن المصري ، وتحمل أية خسائر مادية ماعدا أرواح المصريين.

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

هانى المسيرى

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هانى المسيرى يعود للحياة الرياضية ويترأس شركة للأطعمة

السبت، 18 نوفمبر 2017 06:38 م

بعد 8 أشهر من رحيله عن ديوان محافظة الإسكندرية.. هانى المسيرى لـ"اليوم السابع": قبلت المنصب حباً فى "السيسي" ومصر كانت مقبلة على التغيير.. وضحيت براحة أسرتى ومرتب شركة متعددة الجنسيات لخدمة الأهالى

الثلاثاء، 14 يونيو 2016 02:59 م

هانى المسيرى: لست نادما على منصب محافظ الإسكندرية وقبلته حبا فى "السيسى"

الثلاثاء، 14 يونيو 2016 08:59 ص

هانى المسيرى: قبولى أى منصب بالدولة مرهون بتوافر موارد مالية وقوانين مساعدة

الثلاثاء، 14 يونيو 2016 06:02 ص

هانى المسيرى: استقالتى يوم "كارثة الغرق" لمسئوليتى السياسية ولم أتعرض للظلم

الثلاثاء، 14 يونيو 2016 04:19 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة