اليوم السابع
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محافظ أسوان: مشروع جديد لإحلال وتجديد شبكات المياه والصرف فى المدن

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:09 م
محافظ أسوان: مشروع جديد لإحلال وتجديد شبكات المياه والصرف فى المدن محافظ أسوان يشهد انطلاق مشروع الإحلال والتجديد
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، الأربعاء، إنطلاق عجلة العمل فى تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى فى البؤر الساخنة على 4 مراحل بطريق السادات، تأكيداً على المصداقية فى تحقيق ما تم الإعلان عنه على أرض الواقع لإقتحام المشاكل المتراكمة منذ سنوات والخاصة بتهالك شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

قال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن المشروع يشمل إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطول 3 كم وبقطر 250 مللى وذلك بدءاً من المدخل الجنوبى للمدينة وحتى ميدان العقاد ، بجانب إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بطول كيلو  و 700 متر بقطر 630 مللى ( UPVC  ).

رافق محافظ أسوان خلال الجولة، الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ والمهندس رفعت إسماعيل رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، بالإضافة إلى العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان.

وأثناء تفقده لبدء أعمال المشروع وجه اللواء أشرف عطية الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأيضاً لوزارة الإسكان على الإستجابة السريعة لمطالب المحافظة فى تحديث شبكات البنية الأساسية وتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوى ، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الشركة المنفذة والقطاعات المسئولة عن البنية الأساسية من كهرباء وإتصالات وغاز طبيعى لضمان عدم تعارض الأعمال ، بجانب إنهاؤها جميعاً بالتوازى مع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى لعدم حدوث أى حفر أو تكسير للأسفلت بعد الرصف النهائى لطريق السادات.

وكلف محافظ أسوان مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجلس المدينة بسرعة التنسيق مع رجال المرور لتسيير الحركة المرورية وتوفير الطرق والمحاور البديلة لمنع حدوث أى إختناقات مرورية ، مع وضع اللوحات التعريفية والعلامات الإرشادية بطول مسار المشروع .

 

 


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طريق السادات

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