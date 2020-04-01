اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:48 م
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بعد غلق المعابر الحدودية..

محافظ أسوان: تقديم الخدمات اللازمة لـ1150 سودانى عالق بالسباعية

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:19 م
محافظ أسوان: تقديم الخدمات اللازمة لـ1150 سودانى عالق بالسباعية المساعدات الإنسانية للعالقين السودانيين
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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رفعت أجهزة محافظة أسوان، درجة الإستعداد لإستضافة وتقديم كافة الإحتياجات والخدمات المعيشية اليومية لحوالى 1150 مواطن سودانى من الرجال والسيدات يستقلون 22 حافلة بجوار كمين السباعية الصحراوى الغربى، وذلك انطلاقاً من العلاقات الأخوية بين الشعبين المصرى والسودانى ولمواجهة تداعيات غلق المعابر والمنافذ الحدودية بين الدولتين ضمن الإجراءات الوقائية التى تم إتخاذها لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بفتح غرفة عمليات للتنسيق بين جهود الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى وخاصة مؤسسة مصر الخير بإشراف الدكتور أحمد موسى ، وهو الذى ساهم فى توفير المواد الغذائية ومياه الشرب والبطاطين ، بالإضافة إلى موافقة الدكتور على المصلحى وزير التموين على تخصيص 1500 رغيف خبز بلدى مدعم على نفقة المحافظة ، مشيداً بالدور الإنسانى للجميعات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدنى والمجموعات الشبابية والقطاع الخاص والتى ساهمت بتوفير 2200 رغيف بلدى ، بجانب السلع الغذائية الجاهزة والجافة والمعلبات ، فضلاً عن الأدوية والمستلزمات الطبية والمياه المعدنية.

وأضاف أشرف عطية بأنه بالتوازى قامت مديرية أمن أسوان بتأمين موقع تواجد الأخوة السودانيين وتوفير سيارة إطفاء بصفة دائمة ، بجانب قيام مديرية الصحة بتوجيه فرق مسح وفحص طبى للإطمئنان على حالتهم الصحية ، وأيضاً تعقيم وتطهير الموقع ، علاوة على نقل 3 حالات إلى مستشفى إدفو العام حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وتم خروجهم بعد تماثلهم للشفاء .

فى سياق آخر، انتظمت صباح اليوم، الأربعاء، عملية صرف المعاشات للمستحقين بالمحافظة وسط جهود مكثفة لمنع التكدس والتزاحم على مقار الصرف ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتبعها محافظة أسوان والحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ووجه اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، لتخفيف الازدحام فى الاماكن العامة والمصالحة الحكومية التى تشهد إقبال كثيف للمواطنين، وتم توفير منافذ لصرف المعاشات بالجمعيات الاهليه من خلال 12مقر كما هو مدرج بالجدول لمركز ومدينة اسوان، بجانب مقر جميعة المعماريه وحده محليه مدينه البوصيليه ، و مقر  الوحده المحليه لمدينه السباعية، وجارى العمل مع هيئة البريد المصرية لتجهيز مقرات آخرى فى كافة مراكز المحافظة.

 

 


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