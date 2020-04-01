اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 07:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ أسوان: إنهاء أزمة 1800 سودانى عالق فى المحافظة

الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:34 م
محافظ أسوان: إنهاء أزمة 1800 سودانى عالق فى المحافظة اللواء أشرف عطيه مخافظ أسوان
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشار اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، خلال اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس إلى إن المبادرة المجتمعية التي ترعاها المحافظة لدعم العمالة غير المنتظمة من خلال تبرعات الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال، لمن تأثر عملهم في مجال السياحة، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزيري القوى العاملة والسياحة، كما أن هناك لجنة متكاملة داخل الديوان لمتابعة هذا الموضوع.
 
وأوضح محافظ أسوان أن موضوع السودانيين العالقين في أسوان تم الإنتهاء منه، حيث كان هناك ألف و 800 شخص، ولم يعد هناك سوى 50 شخصا، ويتم توفير المعيشة لهم، وتم إجراء مسح طبي لثلاث حالات مشتبه بها من بينهم، وكانت نتائجهم سلبية.
 
من جانبه أكد محافظ الإسكندرية، أنه تم غلق الشواطئ العامة والمتنزهات التي شهدت بعض التجمعات الأيام الماضية لتحقيق الالتزام التام بإجراءات الحظر، لافتًا إلى أن هناك مبادرات مجتمعية كثيرة من أهالي الإسكندرية، حيث يتم توزيع المساعدات بالتنسيق مع التضامن والقوى العاملة، وذلك من خلال حسابات بنكية تم فتحها في بنكي القاهرة والأهلي.
 
وأكد محافظ الإسكندرية أن هناك مبادرات إيجابية في مجال دعم الخدمة الطبية، حيث تم التبرع بمعمل تحاليل كامل لصالح مستشفى العجمي وبدأ يعملبالفعل، كما تبرع عدد من رجال الأعمال بعدد 10 أجهزة تنفس صناعي.
 
وأكد محافظ كفر الشيخ أن كافة الأسواق العشوائية تم غلقها بمشاركة الشرطة والحماية المدنية، كما أن هناك مبادرات مجتمعية تتمثل في توزيع كمامات وقفازات وسوائل تطهير، وهناك أطباء لديهم مبادرات للتشخيص عن بعد حتى لايضطر المواطنون للذهاب للمستشفيات، كما يقوم طلاب كليات الطب بالمشاركة في التقصي للمخالطين.
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تم حصر القرى الأكثر احتياجا وأسر العمالة غير المنتظمة، لافتأً إلى أنه تم جمع مبالغ مالية وتجهيز كراتين مواد غذائية، من جانب منظمات المجتمعات المدني لتوزيعها على تلك الأسر.
 

اسوان

العالقين

كفر الشيخ

العمالة غير المنتظمة

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يعقد اجتماعه الثانى خلال أسبوع مع المحافظين فيديو كونفرانس.. مدبولى يؤكد على الالتزام الصارم بالحظر وعدم إعاقة حركة الشاحنات وعمل المصانع بكامل طاقتها.. ومتابعة صرف المعاشات وشرائح الإنترنت للطلاب

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:58 م

مدبولى: خطة للاستفادة من المستشفيات الجامعية إذا لزم الأمر لمواجهة كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:55 م

رئيس الوزراء يوجه المحافظين بالالتزام بتطبيق الحظر وعمل المصانع بكامل طاقتها

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:49 م

رئيس الوزراء يتابع أوضاع المحافظات باجتماعه عبر الفيديو كونفرانس بعد قليل

الأربعاء، 01 أبريل 2020 02:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة العالمية: سنصل قريبا لمليون حالة إصابة بكورونا و50 ألف وفاة

الصحة العالمية: سنصل قريبا لمليون حالة إصابة بكورونا و50 ألف وفاة

الصحة العالمية: 47 دولة التحقت بمسار التجارب على علاج جديد لفيروس كورونا

الصحة العالمية: 47 دولة التحقت بمسار التجارب على علاج جديد لفيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية "قلقة جدا" من "الانتشار السريع" لكورونا فى العالم

منظمة الصحة العالمية "قلقة جدا" من "الانتشار السريع" لكورونا فى العالم

إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجار

إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجار

"الداخلية" تحارب كورونا.. غلق 288 مطعما ومحلا و72 مركزا تعليميا.. شرطة التموين تنتفض ضد محتكرى الأغذية وتحرر 174 قضية.. توفير السلع المخفضة بمبادرة "كلنا واحد".. والعيون الساهرة تساعد الحالات الحرجة أثناء الحظر

"الداخلية" تحارب كورونا.. غلق 288 مطعما ومحلا و72 مركزا تعليميا.. شرطة التموين تنتفض ضد محتكرى الأغذية وتحرر 174 قضية.. توفير السلع المخفضة بمبادرة "كلنا واحد".. والعيون الساهرة تساعد الحالات الحرجة أثناء الحظر

ترامب: وكلاء إيران يخططون لمهاجمة قواتنا.. وطهران ستدفع ثمنا كبيرا

ترامب: وكلاء إيران يخططون لمهاجمة قواتنا.. وطهران ستدفع ثمنا كبيرا

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم الثامن وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم الثامن وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة