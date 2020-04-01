اليوم السابع
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مجلس السياحة والسفر العالمى يطالب قادة G20 بتخصيص موارد لإنقاذ شركات السياحة

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:51 م
مجلس السياحة والسفر العالمى يطالب قادة G20 بتخصيص موارد لإنقاذ شركات السياحة خسائر السياحة
كتبت آمال رسلان 

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حث مجلس السياحة والسفر العالميWTTC  قادة مجموعة العشرين على تنفيذ إجراءات حاسمة لإنقاذ قطاع السفر والسياحة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه وفقا للإحصائيات العالمية فإن حوالي 75 مليون وظيفة معرضة لخطر فوري.

وناشد المجلس قادة G20  لتخصيص الموارد وتنسيق الجهود لإنقاذ شركات السفر الكبرى، مثل شركات الطيران والرحلات البحرية والفنادق وشركات التوزيع العالمية وشركات التكنولوجيا، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل وكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية والمطاعم والعمال المستقلين و سلسلة التوريد بأكملها، من أجل إنقاذ وظائف 330 مليون شخص يعتمدون على السفر والسياحة لكسب عيشهم.

وقالت جلوريا جيفارا، الرئيسة والمدير التنفيذي لـمجلس السياحة والسفر العالمي WTTC في بيان أن جائحة فيروس كورونا المستجد عرّض القطاع لخطر انهيار غير مسبوق، كما أشارت إلى أنه مع مرور الأيام يزداد الخوف ما لم يتم توفير حزمة إنقاذ عالمية لدعم قطاع السفر والسياحة الذي أصبح العمود الفقري للاقتصاد العالمي.

 وكانت المملكة العربية السعودية قد استضافت اجتماعا افتراضيا لمجموعة G20 شارك فيه مركز التجارة العالمي ورأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واتفق خلاله وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين على تقديمِ خطة عمل مشتركة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وستضعُ خطة العمل الخطوط العريضة للتدابير الاقتصادية والمالية التي اتخذتها وتعتزمُ اتخاذَها دول مجموعة العشرين لمواجهة كورونا.

كما تشير الخطة إلى معالجة مخاطر مواطن الضعف في الدين العام في الدول ذات الدخل المنخفض، مع العمل مع المنظمات الدولية، بهدف تسريع العمل على تقديم الدعم المالي الملائم للأسواق الناشئة الدول النامية وناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية، دورَ صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية في استخدامِ جميع مواردِهم المتاحة، وبحث أي تدابير إضافية تدعو الحاجة لها من أجل دعم الأسواق الناشئة والدول النامية.


السياحة

كورونا

خسائر السياحة

اخبار مصر

اخبار اليوم

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