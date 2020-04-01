مأساة نيويورك.. شاحنات تبريد عملاقة فى الشوارع لحفظ جثث ضحايا كورونا.. فيديو

كتب محمد تهامى زكى

مأساة حقيقية تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تزايد أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مما اضطر السلطات فى البلاد إلى اللجوء لشاحنات التبريد العملاقة لحفظ الجثث.

وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى اتجاه السلطات فى ولاية نيويورك الأمريكية، إلى شاحنات التبريد الضخمة لحماية جثث الضحايا، بسبب أعدادها المهولة وعدم قدرة الأجهزة الصحية على الاحتفاظ بها.





ووفقا لموقع New York post، أكد مسؤولين من الصحة فى نيويورك، أنه نتيجة ارتفاع الوفيات وعدم قدرة المؤسسات والأجهزة الطبية السيطرة على كل الأمور، تم تأمين شاحنات مقطورة تحتوى على برادات متنقلة لحفظ الجثث.

وأوضح بيان، لمستشفى حى "فورت جرين" فى بروكلين، أنه لا يمكن للأسر المكلومة اتخاذ الترتيبات بسرعة، وأحباؤهم الذين توفوا يظلوا فى المستشفيات لفترة أطول، وبالتالى فإننا بحاجة إلى أماكن إضافية.





وأشار الموقع الأمريكى، إلى أنه فى بعض المستشفيات فى مانهاتن، يتم إيقاف الشاحنات المبردة فى شوارع المدينة، على طول الأرصفة وأمام الشقق.

وفى نفس السياق، أظهرت لقطات بثتها وكالة "أسوشيتدبرس"، قيام رافعات بحمل الجثث أمام المارة، وإدخالها إلى المقطورة المبردة، لحين استلامها من قبل ذويها لإجراءات الدفن.





وكان البيت الأبيض، تنبأ أمس، الثلاثاء، بسقوط حوالى 100.000 إلى 240.000 حالة وفاة فى الولايات المتحدة بسبب جائحة الفيروس التاجى، ليست هذه هى المرة الأولى التى يقدم فيها علماء فرقة العمل هذه التوقعات القاتمة .

لكن قالت الدكتورة بيركس إن النموذج لا يفترض أن كل أمريكى يفعل كل ما يفترض أن يفعله، "لذا يمكن أن يكون أقل من ذلك ".





وأضاف خبير الأوبئة أنتونى فاوتشى: "أملنا هو تقليل ذلك قدر الإمكان". الأرقام هى "ما نحتاج إلى توقعه، لكن هذا لا يعنى أن هذا ما سنقبله".





وقال ترامب بلهجة أكثر كآبة فى الإحاطة اليومية حول كورونا، أمس الثلاثاء، "سنمر بأسبوعين شاقين للغاية" "سيكونان أسبوعين مؤلمين للغاية، مضيفا: "سيكون هناك ضوء فى نهاية النفق، سنرى الأشياء تتحسن فجأة مثل "الضوء".