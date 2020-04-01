كيف يسرت البحر الأحمر إجراءات صرف المعاشات بمدن المحافظة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أنهت محافظة البحر الأحمر عدة إجراءات لتيسير صرف مستحقات أصحاب المعاشات وكبار السن، لعدم ازدحامهم أمام مكاتب البريد، وتنفبذا لتعليمات مجلس الوزراء لمنع التجمعات للوقاية من اجراءات فيروس كورونا المستجد.. تعرف على تلك الاجراءات فى المعلومات الاتية :

1- محافظ البحر الأحمر كلف الدكتورة يسرا عطية بالتنسيق مع البريد والتربية والتعليم لتجهيز مدارس ليكون صرف المعاشات بداخلها

2- التربية والتعليم بالبحر الأحمر، والعامة للبريد ومجالس المدن، قاموا بالتنسيق فيما بعضهم وتم 11 مدرسة ومقر حكومى لصرف المعاشات

3- تم تخصيص مدرسة الشهيد أحمد العدوى، ومدرسة السادات الإعدادية بمدينة رأس غارب لصرف المعاشات

4- تخصيص مدرسة حسن كامل الابتدائية، بشارع النصر، ومكتب بريد الغردقة الفرعى بمنطقة حفر الباطن، ومدرسة حسين سعيد بميدان السقالة بمدينة الغردقة

5- تخصيص مدرسة الثانوية بنات، وعلى بن أبى طالب، وسفاجا الابتدائية، بمدينة سفاجا

6- تخصيص مدرسة النصر الابتدائية بمدينة القصير، ومبنى الوحدة المحلية بمدينة مرسى علم

7- تحصيص مدرسة السادات الابتدائية بمدينة الشلاتين، ومدرسة سعد زغلول الابتدائية بأبورماد، والمدرسة الإعدادية الثانوية بمدينة حلايب.

8- حددت الإدارة العامة للبريد بالبحر الأحمر جدول صرف معاشات شهر ابريل بحيث يتم الصرف لمن لهم مستحقات أقل من ألف جنيه أيام غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس والسبت المقبل.

9- تحديد صرف من ألف جنيه إلى ألفين جنيه، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 5 و6 و7 ابريل

10- تحديد صرف أكثر من ألفين جنيه يتم الصرف يومى الأربعاء والخميس الموافق 8 و9 ابريل.

11- من لم يصرف فى أيامه المحددة يصرف إعتباراً من الأحد 12 ابريل، والسماح لكافة البطاقات المتوقفة بالصرف خلال الأشهر الثلاث القادمة.

12 - محافظ البحر الاحمر وجه بوضع مقاعد متباعدة داخل المناطق التى يتم فيها صرف المعاشات

13-تجهيز أماكن ذات تهوية وكذلك توفير مواد لتعقيم اليدين.