كوريا الجنوبية تعرب عن أسفها لحظر اليابان دخول القادمين منها

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أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم /الأربعاء/ عن أسفها لقرار اليابان حظر دخول جميع القادمين من كوريا الجنوبية.

وقال مسئول في الخارجية - رفض ذكر اسمه، حسبما نقلت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية- :" إنه من المؤسف أن تُقرر الحكومة اليابانية منع دخول الوافدين من جميع أنحاء كوريا الجنوبية على الرغم من الانخفاض المطرد في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية بفضل الإجراءات التي تتبعها الحكومة الكورية لمنع تفشي الوباء".

وأضاف المسؤول: "لقد أبلغ الجانب الياباني يوم 29 من الشهر المنصرم الأمور ذات الصلة مسبقا من خلال القنوات الدبلوماسية وأوضح خلفية قراره في ظل انتشار فيروس كورونا مؤخرا بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم". ومضى قائلا: "وقد أعربنا عن أسفنا عند تقديم اليابان الإخطار بذلك".