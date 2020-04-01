اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:45 م
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كوريا الجنوبية تعرب عن أسفها لحظر اليابان دخول القادمين منها

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:11 م
كوريا الجنوبية تعرب عن أسفها لحظر اليابان دخول القادمين منها كورونا ارشيفية
ا ش ا

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 أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم /الأربعاء/ عن أسفها لقرار اليابان حظر دخول جميع القادمين من كوريا الجنوبية.
وقال مسئول في الخارجية - رفض ذكر اسمه، حسبما نقلت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية- :" إنه من المؤسف أن تُقرر الحكومة اليابانية منع دخول الوافدين من جميع أنحاء كوريا الجنوبية على الرغم من الانخفاض المطرد في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية بفضل الإجراءات التي تتبعها الحكومة الكورية لمنع تفشي الوباء".
وأضاف المسؤول: "لقد أبلغ الجانب الياباني يوم 29 من الشهر المنصرم الأمور ذات الصلة مسبقا من خلال القنوات الدبلوماسية وأوضح خلفية قراره في ظل انتشار فيروس كورونا مؤخرا بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم". ومضى قائلا: "وقد أعربنا عن أسفنا عند تقديم اليابان الإخطار بذلك".
 

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، إلى 9887 حالة، متأثرة بحالات العدوى الجماعية فى مستشفيات وكنائس وزيادة حالات الإصابة وسط الوافدين من الخارج، وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، نقلا عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية أن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع بمقدار 101 حالة حتى منتصف الليلة الماضية مقارنة مع اليوم السابق، وللعاصمة سول النصيب الأكبر في عدد الإصابات الجديدة والذي بلغ 24 حالة، بسبب حالات العدوى الجماعية في كنيسة مانمين وحالات وافدة من الخارج، وبلغ عدد ضحايا الفيروس حتى الآن 165 شخصا بزيادة 3 أشخاص مقابل اليوم السابق.

ووصل عدد الذين رفعت السلطات الكورية عنهم الحجر الصحي بعد أن تماثلوا للشفاء، 5567 شخصا بزيادة 159 عن اليوم السابق.

وكان الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، أكد أمس الثلاثاء، ضرورة اتخاذ الإجراءات الأكثر تشددا والضوابط الشاملة فيما يتعلق بزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) القادمة من الخارج، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة والقوية ضد مخالفي قواعد العزل من أجل حماية سلامة المجتمع.

صرح مون بذلك أثناء اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم في المكتب الرئاسي، قائلا إنه من المهم الالتزام بفرض الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما على جميع القادمين من الخارج الذي سيدخل في حيز تنفيذه ابتداء من اليوم الأربعاء.

وحذر مون - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - من أن تقاعس فرد واحد يمكن أن يجهض جهود الشعب لمكافحة فيروس كورونا.
وذكر أن الوضع الخاص بانتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم يزداد سوءا، قائلا "إن معظم الدول سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا وأن وتيرة انتشار كورونا متسارعة جدا، لذا فمن الصعب التنبؤ بمدى تأثير الفيروس على الصعيد العالمي".

 


الخارجية الكورية الجنوبية

اليابان

كورونا

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