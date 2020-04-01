كوريا الجنوبية تسجل 101 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الحالات لـ 9887

سول (أ ش أ)

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، إلى 9887 حالة، متأثرة بحالات العدوى الجماعية فى مستشفيات وكنائس وزيادة حالات الإصابة وسط الوافدين من الخارج، وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، نقلا عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية أن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع بمقدار 101 حالة حتى منتصف الليلة الماضية مقارنة مع اليوم السابق، وللعاصمة سول النصيب الأكبر في عدد الإصابات الجديدة والذي بلغ 24 حالة، بسبب حالات العدوى الجماعية في كنيسة مانمين وحالات وافدة من الخارج، وبلغ عدد ضحايا الفيروس حتى الآن 165 شخصا بزيادة 3 أشخاص مقابل اليوم السابق.

ووصل عدد الذين رفعت السلطات الكورية عنهم الحجر الصحي بعد أن تماثلوا للشفاء، 5567 شخصا بزيادة 159 عن اليوم السابق.

وكان الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، أكد أمس الثلاثاء، ضرورة اتخاذ الإجراءات الأكثر تشددا والضوابط الشاملة فيما يتعلق بزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) القادمة من الخارج، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة والقوية ضد مخالفي قواعد العزل من أجل حماية سلامة المجتمع.