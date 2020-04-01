اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 07:28 ص
خالد صلاح
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كوبا تعلق وصول الرحلات الجوية الدولية لمنع انتشار فيروس كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:30 ص
كوبا تعلق وصول الرحلات الجوية الدولية لمنع انتشار فيروس كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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قالت كوبا، إنها قررت تعليق وصول الرحلات الجوية الدولية وستطلب من كل السفن الأجنبية الخروج من المياه التابعة لها وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأغلقت كوبا، التي سجلت 186 حالة إصابة بالمرض سريع الانتشار، حدودها جزئيا الأسبوع الماضي ومنعت وصول السائحين الأجانب ومغادرة الكوبيين.

لكن الكوبيين والأجانب الذين يحملون إقامة كوبية استمروا في العودة على متن عدد من الرحلات الجوية التي تناقصت تدريجيا رغم مطالبتهم بقضاء أسبوعين قيد الحجر الصحي في مراكز حكومية منعزلة. ويبدو أن الإجراءات الجديدة ستغلق ذلك الباب.

وقال رئيس الوزراء مانويل ماريرو خلال اجتماع على مستوى عال للتعامل مع الأزمة بثه التلفزيون "نحتاج التوقف عن وصول الركاب الذين يشكلون خطرا على صحة الناس".

وأوضح ماريرو أن كوبا ستظل منفتحة أمام التجارة والتبرعات.

وسجلت كوبا أول حالات إصابة بالفيروس قبل ثلاثة أسابيع بين مجموعة من السائحين الإيطاليين وأكدت منذ ذلك الحين وفاة ستة أشخاص متأثرين بالمرض.  


كوبا

كورونا

فيروس كورونا

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تعليق طيران

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