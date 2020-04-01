اليوم السابع
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كاريكاتير إسرائيلى:"الكمامة" العنصر المشترك الوحيد بين نتنياهو وغريمه جانتس

الأربعاء، 01 أبريل 2020 10:46 ص
كاريكاتير إسرائيلى:"الكمامة" العنصر المشترك الوحيد بين نتنياهو وغريمه جانتس كاريكاتير إسرائيلى
كتب- هاشم الفخراني

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سخرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية من الخلاف الدائر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود و زعيم حزب "أزرق- أبيض" بانى جانتس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة ، حيث تأتي الخلافات في وقت تشهد إسرائيل ارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

 

ورسمت الصحيفة كلا من نتنياهو وجانتس لا يجمعهما سوى سوى الكمامة الطبية للوقاية من انتشار وباء كورونا ، بما يشير إلى استحالة تشكيل حكومة جديدة ، وكتب الرسام معلقا" حكومة  طوارئ"

 

كاريكاتير
كاريكاتير

 

تجدر الإشارة إلى أنه قد عقد مفاوضون من "الليكود" و"أزرق-  أبيض" اجتماعا  لحل الخلافات العالقة، وأولها إصرار بنيامين نتنياهو على تنفيذ خطة "الضم"  للضفة الغربية الواردة بالخطة الأمريكية وتأكيده عدم التنازل عن هذا البند.

 

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه على خلفية الانتقادات المتزايدة للاتفاق الذي يسعى كلا الحزبين إلى إبرامه بأي ثمن، للتمكن من تشكيل حكومة وحدة وطنية، انهار جزء من الاتفاقات التي توصل إليها الجانبان قبل يومين، وذلك بسبب الأزمات والمشاكل التي طرأت عليه.

 

ووافق حزب "الليكود"، على سبيل المثال، على التنازل مجددا عن تعيين يولي ادلشتاين رئيسا للكنيست، لكن بعد رسالة حادة من قبله تراجع عن هذا الطرح، وعرض الأمر مجددا للنقاش، هذا بالإضافة إلى القضايا الخلافية المعروفة، وعلى رأسها إصرار "الليكود" على فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما يتحفظ عليه "أزرق أبيض".

 

وقال نتنياهو خلال محادثات مغلقة لمقربين منه "تنازلت عن وزارات سيادية وأخرى سيطر عليها الليكود لفترة طويلة  لكن لن أتنازل عن كل ما يخض الضم بموجب خطة ترامب للسلام".


بنيامين نتنياهو

الليكود

باني جانتس

كورونا

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