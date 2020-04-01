كارثة صحية.. انتشار السرنجات والشاش الملوث بشوارع جرجا فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

حذر أهالى مدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، من وقوع كارثة صحية كبرى، نتيجة انتشار النفايات الطبية الخطرة ومخلفات معامل التحاليل فى شوارع المدينة وبالقرب من صناديق القمامة، وأمام مقر خدمة العملاء لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بذات المنطقة.

والأهالى بعد مشاهدتهم للكارثة لم يجدوا أمامهم إلا " اليوم السابع" من أجل عرض المشكلة أمام المسئولين بالمحافظة من أجل التحرك وإتخاذ القرار المناسب للحفاظ على أرواح المواطنين بمدينة جرجا ومحاسبة مرتكب تلك الواقعة من أصحاب بعض العيادات الخاصة منعدمى الضمير الذين تركوا مخلفاتهم بالشارع مستغلين إنشغال كل أجهزة الدولة بمحاربة عملية إنتشار فيروس كورونا المستجد.

الأهالى من جانبهم قاموا بتوثيق المخالفة بالفيديو والصور وأمدوا بها "اليوم السابع" لتكون الحجة والدليل قوى على مدى حجم الكارثة التى يعيشونها بسبب تجمعات المخلفات الطبية الخطرة بشوارع المدينة.

فى البداية يقول ممدوح القعيد من أهالى مدينة جرجا : نحن كشاب المدينة دائما ما نتابع كل ما يحدث بها ونحاول بكل الإمكانيات المتاحة تجميل الصورة ومساعدة الأخرين من خلال حملات تطوعية للشباب فى كافة المجالات والمناسبات، وأثناء مشاركتنا فى حملات التوعية بعدم الخروج من المنازل والبقاء للوقاية من فيروس كورونا وجدنا كميات كبيرة جدا من السرنجات والخراطيم والإبر والشاش على الأرض بعضها داخل أكياس وبعضها على مفرغ الأرض يحركه الهواء فى كل مكان بالشارع الأمر الذى يعرض المارة للخطر من ناحية.

ومن جانبه أكد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم التعامل السريع مع النفايات الطبية الخطرة على الفور وتم إخطار إدارة المخلفات الطبية الخطرة وإدارة الصحة للتعامل الفورى مع تلك الحالة وتم حرق ودفن تلك النفايات بالطرق المحددة.

ووجه رسالة إلى كل العاملين فى المجال الطبى بضرورة التواصل مع إدارة المخلفات الطبية الخطرة فى التخلص من تلك النفايات بالطريقة السليمة وعدم إلقائها فى الشارع أو من خلال صناديق لقمامة.

وأضاف أن الكارثة الكبرى هى قيام النباشين بأخذ تلك المخلفات وإعادة تصنيعها مرة أخرى فى شكل أطباق ولاعق وهى تدخل المنازل وتسبب خطرا أكبر وأننى أناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن وجود مخلفات طبية والإبلاغ الفورى عن النباشين للمختصين للحد من أفعالهم المؤذية.