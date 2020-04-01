اليوم السابع
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فيديو.. كثافات مرورية على كوبرى أكتوبر فى اتجاه وسط البلد والمهندسين

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:28 م
فيديو.. كثافات مرورية على كوبرى أكتوبر فى اتجاه وسط البلد والمهندسين زحام مروري
كتبت هدى أبو بكر

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شهد كوبرى 6 أكتوبر كثافات مرورية وذلك فى الاتجاه للقادم من مدينة نصر ومتجه إلى وسط البلد والمهندسين.

وشهد الكوبرى من مطلعه فى مدينة نصر سيولة مرورية وانسياب فى الحركة ، بينما ظهرت بعض الكثافات العالية فى منتصف الكوبرى ، والتى تعاود فى الاختفاء مرة ثانية ، بعد مخرج شبرا.

وفى الاتجاه المقابل للقادم من المهندسين ومتجه إلى مدينة نصر شهد الكوبرى أيضا سيولة مرورية وعدم زحام.

وشهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الأربعاء انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.


حركة المرور

حالة المرور على كوبرى أكتوبر

زحام على كوبرى أكتوبر

النشرة المرورية

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