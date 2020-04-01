اليوم السابع
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فيديو .. أحد المتعافين من فيروس كورونا: " متخافوش من العزل الصحى "

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:19 م
فيديو .. أحد المتعافين من فيروس كورونا: " متخافوش من العزل الصحى " اطباء مستشفى العجمى
الإسكندرية جاكلين منير

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نشرت الصفحة الرسمية لمستشفى العجمى النموذجى، (مستشفى الحجر الصحى بالإسكندرية) فيديو عن الاحتفال بخروج وتعافى أحد الحالات من فيروس كورونا، وأكد الفريق الطبى المسؤول عن الحالة، أن أزمة فيروس كورونا سوف تنتهى وأن هذا الاحتفال بخروج أول حالة من الطابق الثانى بالمستشفى، وتقديم التحية لفريق التمريض المسؤول عن التعامل مع الحالة.

من جانبها، قالت المريضة المتعافية : " انا أؤكد للناس جميعا أنهم يعاملوننا بالمستشفى أفضل معاملة ، و افضل رعاية ، و بتقدم بالشكر لكل الفريق الطبى و التمريض " و أكدت المريضة المتعافية على أنها وجدت الرعاية اللازمة لمساعدتها للتعافى  و التغلب على المرض ، ودعت المواطنين بعدم الخوف من العزل الصحى فالمعاملة جيدة وعلى أعلى مستوى من الرعاية ، بدورهم هنأ الفريق الطبى المريضة متنمين لها دوام الصحة و العافية".

وكانت الدكتورة مرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا)، قد أكدت أنه حتى الآن، تم خروج 21 حالة بعد تماثلهم للشفاء من المرض.

وأكدت الدكتورة مرفت السيد مدير مستشفى العجمى النموذجى ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع فريق العمل الطبى والتمريض و العاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى معالجة المصابين، نشعر بسعادة كبرى عند تماثل إحدى الحالات للشفاء وخروجها بعد التعافى، مضيفة أنه تم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية ضمن مستشفيات العزل بالجمهورية تحت رعاية وزارة الصحة، لاستقبال حالات الاصابة بفيروس كورونا.

من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع " ، على أن مستشفى العزل بالإسكندرية، "مستشفى العجمى المركزى"، يقوم بدور بطولى لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن المستشفى به 200 سرير، وما زال بها نحو 90 سرير متوفر.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الأجهزة التنفيذية تقوم بالاستعداد الكامل والمسبق لمواجهة والحد من انتشار الفيروس، وفى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تقوم الإسكندرية حاليا بإعداد و تجهيز 3 مستشفيات أخرى كإجراء احترازي وتجيزها بالمعدات والأجهزة الطبية المطلوبة.

وأشاد محافظ الإسكندرية بالدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية و وزارة الصحة المصرية فى السيطرة على الفيروس، حيث تعد مصر من أفضل الدول فى معدلات الشفاء ونسب الاصابة به، وذلك بفضل مجهودات الدولة ووزارة الصحة والاستعداد والاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن، وحملات التوعية التى أطلقتها جميع أجهزة الدولة للتوعية بطرق الوقاية من هذا الفيروس.

كما أشاد محافظ الإسكندرية بدور المجتمع المدنى فى المشاركة فى الإجراءات الاحترازية، حيث تم توفير جهاز "كابينة" للتحليل بمستشفى العزل بالعجمى، و4 أجهزة تنفس صناعى بمستشفى العجمى ومستشفى الحميات.

الاطباء
الاطباء

 

المرضة المتعافية
المرضة المتعافية

 

فريق العمل بالمستشفى
فريق العمل بالمستشفى

 


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