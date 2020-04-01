فض 4 أسواق جنوب بنى سويف خالفت قرارات مواجهة كورونا

أسفرت حملة شنتها لجنة من الوحدة المحلية بمركز ومدينة ببا جنوب بني سويف،بالتعاون مع الجهات الأمنية، وبإشراف من الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف،عن فض 4 أسواق لبيع الخضر والفاكهة خالفت قرارات مجلس الوزراء،والتي تنفذها المحافظة ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع إنتشاره.

وشارك في الحملة التي تفقدت اليوم الأربعاء مدينة ببا وبعض قرى المركز، كل من هاني جويلى رئيس مركز ومدينة ببا ونوابه، ومسؤولى الإشغالات و البيئة بالوحدة المحلية،والعميد أسامه يونس مأمور مركز شرطة ببا والرائد مصطفى أبوطالب رئيس المباحث وعدد من ضباط وأفراد الشرطة وقوات الأمن، وتم فض أسواق بمدينة ببا وقرى الزاوية وبنى ماضى و صفط راشين و شددت الحملة على البائعين بضرورة الإلتزام بالقرارات ومنع تكوين تجمعات وسويقات ، علاوة على توعيتهم بطرق مقاومة الفيروس، بالإضافة إلى توزيع موظفي الوحدة المحلية على مداخل قرية غياضة الغربية لغلقها ومنع إقامة الأسواق.

وتواصل محافظة بني سويف حملاتها المكثفة،التي أمر بتنفيذها الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن قرارات الحكومة الخاصة بمنع إقامة الأسواق العشوائية، ومتابعة تنفيذ قرارات غلق بعض المحال العامة والأنشطة التجارية بحسب المواعيد التي شملتها قرارات مجلس الوزراء ،لمواجهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا،وكذلك تكثيف الحملات على الأسواق ومحطات البنزين وغيرها، لتحقيق الانضباط بها، ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع الأساسية والتي يتزايد عليها الطلب في الفترة الحالية، وكذلك مستلزمات التعقيم والوقاية الشخصية مثل الكمامات و المطهرات وغيرها.