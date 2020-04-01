فصل السيدات عن الرجال في بنما بسبب فيروس كورونا.. والمثليون يعترضون

كتب آسر أحمد

تتخذ حكمة بنما، إجراءات احترازية جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتي تمثلت في فصل اختلاط الرجال والسيدات في الشوارع، ونظمت يوم للسيدات يتنقلن على راحتهن في الشوارع وآخر للرجال.

وبحسب صحيفة CNN، فإن السلطات في بنما، قرروا بدءا من اليوم تخصيص أيام "الاثنين والأربعاء والجمعة" للسيدات للنزول في الشوارع في التوقيت المسموح به لشراء مستلزماتهن الضرورية، مع عدم نزول الرجال في الشوارع لعدم الاختلاط بين الجنسين للحد من تفشي الفيروس.

بينما خصصت السلطات أيام "الثلاثاء والخميس والسبت، للرجال للنزول إلى الشوارع لقضاء احتياجاتهم الضرورية، على ان تستمر تلك الإجراءات لمدة 15 يوما، على أن يتم تخصيص يوم الأحد لعدم نزول أي مواطن في الشوارع على مدار اليوم، لحين الانتهاء من تلك الأزمة الصحية وللحد من الاختلاط اليومي الذي يتم بين الجنسين.



شوارع بنما توقيت الحظر

وفي بيان رسمي للرئيس البنمى لورنتينو كورتزو، قال "إن العدد الكبير للأشخاص الذين يكسرون الحجر الصحي المنزلي، دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات جديدة للحد من الاختلاط اليومي الذي يحدث بين المواطنين ويسبب ارتفاع معدلات الإصابة يومياً بالفيروس".

وعلى نفس السياق، اعترض عدد كبير من المثليين على تلك الإجراءات التي دعت بفصل الجنسين وتخصيص يوم لكل منهما دون الآخر، مطالبين بتخصيص يوم للمثلين في الأسبوع، أو إلغاء تلك الإجراءات الجديدة.

وكانت وزارة الصحة في بنما، قد أعلنت عن وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا لـ 1075 حالة، و27 حالة وفاة منذ بداية تفشي الفيروس، ما دفع السلطات لوقف السفر المحلى والدولي وغلق المطارات منذ 22 مارس الماضي، وفرضت حظر تجول يوميا من 9 مساءً وحتى 5 صباحاً.