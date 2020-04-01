فرنسا تسجل 509 وفاة جديدة ليتخطى العدد الإجمالى 4000 شخص

كتب ماجد تمراز - محسن البديوى

أعلنت فرنسا تسجيل 509 وفاة جديدة ليتخطى العدد الإجمالي 4000 شخص، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.

كما أفادت قناة الحدث الإخبارية في نبأ عاجل لها، إن هناك 4861 حالة جديدة أصيبت بفيروس كورونا المستجد في فرنسا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 56989 .

كما أعلنت فرنسا أن من يحتاجون إلى أجهزة إعاشة من المصابين بفيروس كورونا تخطى عددهم 6000 شخص.

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه حتى الآن، لم يتم التوصل إلى علاج موصى به للوقابة أو علاج فيروس كورونا المستجد.

ونشر حساب منظمة الصحة العالمية فى عمان، سؤالا حول ما إذا كان هناك أى أدوية محددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد أو علاجه؟.

وقات منظمة عبر حسابها،: "الإجابة حتى تاريخه، لا يوجد أي دواء محدد موصى به للوقاية من فيروس كورونا المستجد أو علاجه.. ومع ذلك يجب أن يحصل المصابون بالفيروس على الرعاية المناسبة لتخفيف الأعراض وعلاجها".