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فتح مجمع أبو العزائم الأزهرى لصرف المعاشات لأهالى قرية أبيس بالإسكندرية(صور)

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:31 م
فتح مجمع أبو العزائم الأزهرى لصرف المعاشات لأهالى قرية أبيس بالإسكندرية(صور) اهالى قرية أبيس بمجمع ابو العزائم لصرف معاشاتهم
الإسكندرية - أسماء على بدر

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فتح مجمع معاهد أبو العزائم الأزهرى بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، أبوابها لصرف معاشات أهالى قرية أبيس الرابعة والتابعين لمكتب بريد الإمام أبو العزائم، من خلال توفير لهم مقاعد لأصحاب المعاشات فى ساحة المجمع، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف البيان الصادر عن الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم، أن جاء ذلك بالتعاون بين الأزهر الشريف والبريد المصري، وحث تابع الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المنطقة، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، وإبراهيم فاضل، الوكيل الثقافي، عملية صرف معاشات أهالى قرية أبيس الرابعة، وذلك لمنع التجمعات بمكاتب البريد، ومنع انتشار فيروس كورونا.

وكان قد شهدت مكاتب البريد بمحافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، هدوء مع بداية أولى أيام صرف المعاشات شهر أبريل، طبقا لإجراءات التى اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعى لمنع الزحام واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشهدت مكاتب البريد بمحافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، هدوء مع بداية أولى أيام صرف المعاشات شهر إبريل، طبقا لإجراءات التى اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعى لمنع الزحام واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكان قد قام عمال النظافة التابعة لشركة نهضة مصر المسئولة عن النظافة بمحافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، بحملة تطهير مكاتب البريد والبنوك، وذلك مع بداية أول أيام صرف المعاشات الخاص لشهر أبريل.

وأضاف أن ذلك بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس أسامة الخولي، من خلال فرق العمل المنتشرة بكافة أحياء المحافظة بجانب أعمالها الاساسيه فى كنس الشوارع وجمع المخلفات، بعمل حملات تطوعية لمساندة الدولة وأجهزة المحافظة فى مكافحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الشركة قامت بشن حملة تطهير موسعة لمكاتب البريد وبعض البنوك وخصوصا مع بداية صرف المعاشات صباح اليوم.

وأكد أحمد شحاته، عضو المركز الإعلامى التابع للشركة، إن الشركة خلال هذه الفترة الحرجه التى تمر بها البلاد، قامت بشن العديد من حملات التطهير والتعقيم فى العديد من الأماكن والشوارع، وهى خدمات تطوعيه مجانيه من الشركة لأهالى الإسكندرية بجانب أعمال الشركة الأساسية.

 

اهالى قرية أبيس بمجمع ابو العزائم لصرف معاشاتهم (1)
اهالى قرية أبيس بمجمع ابو العزائم لصرف معاشاتهم

 

اهالى قرية أبيس بمجمع ابو العزائم لصرف معاشاتهم (2)
اهالى قرية أبيس بمجمع ابو العزائم لصرف معاشاتهم 

 

اهالى قرية أبيس بمجمع ابو العزائم لصرف معاشاتهم (3)
اهالى قرية أبيس بمجمع ابو العزائم لصرف معاشاتهم 

 


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