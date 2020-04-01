اليوم السابع
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غلق فورى وتشميع خمسة محال تجارية بمركز ببا ببنيى سويف

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:38 ص
غلق فورى وتشميع خمسة محال تجارية بمركز ببا ببنيى سويف محافظ بنى سويف
بني سويف أيمن لطفي

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أسفرت حملة شنتها لجنة متابعة تطبيق حظر التجوال جنوب بني سويف مساء الثلاثاء ،عن غلق فورى وتشميع خمسة منشآت تجارية متنوعة النشاط، خالفت مواعيد حظر التجوال ، وذلك بإشراف من الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

 وشارك في الحملة التي مرت  على مدينة ببا و قرى طنسا والبرانقة وبنى ماضى وغياضة وقمبش والشريف والسلطاني هاني جويلى رئيس مركز  ومدينة ببا ونوابه، برفقة العميد اسامه يونس  مأمور مركز شرطة ببا  والرائد مصطفى أبوطالب رئيس المباحث وعدد من ضباط وأفراد الشرطة وقوات الأمن، وذلك للتأكد  من خلو الشوارع من المارة وغلق المحال التجارية في الموعد  القانونى، وتم  غلق فورى ل5 محال تجاريه بمدينة ببا وبعض القرى عبارة عن  2 محل كشرى، وسيبر نت، ومحلين للخياطه وبيع الأجهزه الكهربائية، لعدم التزامها بقرار الغلق في الموعد المحدد، وحررت اللجنة المحاضر اللازمة للمخالفين، تمهيدا لاحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات

وتواصل محافظة بني سويف حملاتها المكثفة، التي أمر بتنفيذها  الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن  قرارات  الحكومة الخاصة بمنع إقامة الأسواق العشوائية، ومتابعة تنفيذ قرارات غلق بعض المحال العامة والأنشطة التجارية بحسب المواعيد التي شملتها قرارات مجلس الوزراء ، لمواجهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا، وكذلك تكثيف الحملات على الأسواق ومحطات البنزين وغيرها، لتحقيق الانضباط بها، ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع الأساسية والتي يتزايد عليها الطلب في الفترة الحالية، كالمطهرات وغيرها من مستلزمات التعقيم والوقاية الشخصية مثل الكمامات و المطهرات وغيرها.

 


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