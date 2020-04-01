اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غادة والى: التضامن هو المفتاح للخروج من أزمة كورونا وبناء مجتمعات أكثر شمولا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:16 م
غادة والى: التضامن هو المفتاح للخروج من أزمة كورونا وبناء مجتمعات أكثر شمولا الدكتورة غادة والى
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أن التضامن هو المفتاح للخروج من أزمة جائحة كورونا المستجد، قائلة:"التضامن سيكون المفتاح لبناء مجتمعات أكثر شمولاً واستدامة بينما نتعافى ونستعد للتحدي التالي".

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"التضامن هو المفتاح في هذه الأزمة، وسيكون المفتاح لبناء مجتمعات أكثر شمولاً واستدامة بينما نتعافى ونستعد للتحدي التالي، الدعم الكامل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فى دعوته للعمل على معالجة الدمار الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا من خلال مساعدة من هم في أمس الحاجة".

غادة والى
غادة والى

 

وكانت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، قد أكدت أن التحديات التى يواجهها عالمنا، يمكن أن تساعد فى بناء عالم أفضل غدا.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "يمكن أن تساعدنا التحديات التي نواجهها اليوم على بناء عالم أفضل غدًا، في نهاية المطاف، ستنتصر الحياة، وسوف نتغلب على كوفيد 19، كأفراد ومجتمعات ومؤسسات سنظهر أقوى وأكثر مرونة وأكثر تركيزًا على ما هو أساسي، بينما نظل آمنين وسالمين، نستعد للتعافى".

وكانت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، قد اعربت عن امتنانها وفخرها بزملائها فى مكتب مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة، ووصفتهم بالزملاء السند وظهورهم فى ظهر بعض.

وكتبت والى، عبر حسابها على تويتر: "كل الحب والاحترام لجميع موظفى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ونحن معا سوف نتغلب على هذا معًا ونظهر أقوى وألطف وأكثر رعاية".

وأضافت غادة: "أنا ممتنة وفخورة بأن لدى زملاء سند لبعضهم البعض، وبصرف النظر فى الوقت الحاضر ولكن متصل دائما، أنت لست وحدك".

وكانت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، قد وجهت عدة رسائل لحث الناس على البقاء داخل المنزل بما يساهم ذلك فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى أصاب وقتل مئات آلاف الأشخاص حول العالم، فى ظل محاولات حثيثة من دول عديدة لاكتشاف لقاح يساهم فى الشفاء من هذا الفيروس القاتل.

وقالت الدكتورة غادة والى، فى تغريده عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "ابق فى المنزل.. أوقف الانتشار.. أنقذ أرواح.. التضامن فى الإنسانية"، وكانت رسائلها الأربعة هذه تعليقًا على تغريدة لصفحة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، تحث على ضرورة البقاء فى المنزل أيضًا.


غادة والى

كورونا نيوز

الامم المتحدة

انطونيو جوتيريش

كورونا ميتر

اخبار كورونا

كورونا 2020

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة