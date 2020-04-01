اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 08:04 ص
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طقس الخليج.. غائم جزئيا فى الإمارات ومعتدل فى البحرين

الأربعاء، 01 أبريل 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. غائم جزئيا فى الإمارات ومعتدل فى البحرين أرشيفية
وكالات

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تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الطقس غير المستقر، حيث تتوقع الأرصاد أن يكون غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً في دولة الإمارات المتحدة، بينما في مملكة البحرين تشير التوقعات أن يكون معتدلا و غائمًا جزئيًا في وقت لاحق.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - تكونًا للسحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،القصيم، الرياض ،الشرقية) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية ، المدينة المنورة ،تبوك).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.  

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس، صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: شمالية غربية – شمالية شرقية / 16 – 26 كم/س تصل إلى 36 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:09 والمد الثاني عند الساعة 05:40 والجزر الأول عند الساعة 12:24 والجزر الثاني عند الساعة 22:34.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:12 والمد الثاني عند 02:08 والجزر الاول عند الساعة 08:55 والجزر الثاني عند الساعة 21:40.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 34 18 85 25 دبي 32 17 80 20 الشارقة 31 18 85 25 عجمان 31 18 80 30 أم القيوين 31 16 85 25 رأس الخيمة 30 17 80 30 الفجيرة 27 20 80 40 العين 32 20 70 20 ليوا 33 18 85 20 الرويس 33 18 80 25 السلع 34 17 85 30 دلما 27 21 80 45 طنب الكبرى 28 19 85 40 طنب الصغرى 28 19 85 40 أبو موسى 28 19 85 40.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم الأربعاء سيكون معتدلا و غائمًا جزئيًا في وقت لاحق.

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ثم تتحول إلى شرقية بوجه عام عند المساء و تصل سرعتها من 10 إلى 15 عقدة أحيانًا.

ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام.

درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 20%.


طقس الخليج

السعوديه

الامارات

البحرين

الارصاد

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