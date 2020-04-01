اليوم السابع
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خالد صلاح
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ضبط 37 قضية تموينية منها 1.9 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى سوهاج

الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:51 ص
ضبط 37 قضية تموينية منها 1.9 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى سوهاج دقيق مدعم - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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وجهت إدارة مباحث التموين بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج ورئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

 

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 37 قضية تموينية من بينها ضبط طارق ا ف ا - 31 سنة مدير مسئول مخبز بلدى – ويقيم دائرة مركز سوهاج لتصرفه فى "38" شيكارة دقيق زنة 50 كيلو بإجمالى طن و900 كيلو وذلك من حصة المخبز وبيعها بالسوق السوداء.

 

كما تم ضبط "64" عبوة فوتودرم وكريم وكحول مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وتم ضبط " 7 " قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات وضبط " 6 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 5" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 4 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و"8" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"5" قضايا عدم حمل شهادة صحية وجـــارى الاستمرار فـى القيــــام بحملات مماثلة.


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