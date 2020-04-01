ضبط 3 مصانع لإنتاج كمامات ومستلزمات طيبة غير مطابقة للمواصفات بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت الرقابة التموينية بالشرقية، بإشراف فايزة عبد الرحمن وكيل المديرية، 3 مصانع لإنتاج كمامات وملابس مستلزمات طيبة عمليات غير مطابقة للمواصفات الطبية، وبدون تراخيص فى منيا القمح والزقازيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، ذلك فى إطار تكثيف وتشديد الرقابة على كل من يتاجر بصحة وسلامة المواطنين وعليه شنت إدارة الرقابة التموينية عدة حملات لتفقد الحالة التموينية وضبط المخالفين.

شنت إدارة الرقابة التموينية عدة حملات لتفقد الحالة التموينية وضبط المخالفين بدائرة المحافظة تحت إشراف جمال ذيدان مدير الرقابة التموينية وبرئاسة محمد سعد رئيس الرقابة وعضوية مفتشى الرقابة التموينية، أسفرت عن تحرير المحضر رقم 408 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز منيا القمح ضد صاحب مصنع مستلزمات طبية يعمل بدون موافقة جهات الاختصاص، وقد تم التحفظ على عدد 12 ماكينات خياطة، 1500 بالطو أزرق للعمليات، 2000 غطاء رأس للعمليات، 1500كمامة وجه 3600 متر قماش أزرق اللون لزوم التصنيع على ذمة المحضر وفى وجود التفتيش الصيدلي.

وتم تحرير المحضر رقم447 لسنة2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز منيا القمح ضد صاحب مصنع مستلزمات طبية يعمل بدون موافقة جهات الاختصاص وقد تم التحفظ على عدد25 ماكينة خياطة وسرفلة 30000 متر قماش ازرق اللون لزوم تصنيع الكمامات وخلافة 7500 بالطو ازرق اللون منتج نهائى معد لطرحة بالأسواق +1250 ملاية سرير زرقاء اللون عدد3000 كمامة معدة للبيع وطرحها بالأسواق.

والمحضر رقم552 لسنة2020 جنح أمن دولة طوارئ ثان الزقازيق ضد صاحب مخزن سرى بدون موافقة جهات الاختصاص وذلك لقيامه بالاتجار فى الأدوية البشرية والمحاليل والأجهزة الوريدية منتهية الصلاحية وقد تم التحفظ على عدد 31 جهاز وريدى منتهى الصلاحية + عدد29 عبوة افينوفين محلول3 فى المائة منتهى الصلاحية على ذمة القضية.

يشار أن محافظة الشرقية، شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشآت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .