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ضبط وتحرير 54 محضر ومخالفة تموينية فى حملات خلال شهر مارس بمدينة الزينية

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:38 م
ضبط وتحرير 54 محضر ومخالفة تموينية فى حملات خلال شهر مارس بمدينة الزينية حملات تموينية خلال شهر مارس بمدينة الزينية
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال إدارة التموين والتجارة الداخلية بمدينة الزينية شمالى محافظة الأقصر، حملات تموينية فى إطار إستمرار جهود إدارات التموين على مستوى مراكز محافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، والعقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية.

ونجح رجال إدارة التموين بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر فى تلك الحملات بتحرير عدد 54 مخالفة تموينية على مدار شهر مارس، تضمنت فى المخابز ضبط وتحرير عدد 13 محضر خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 3 محاضر خبز ناقص الوزن،  وعدد 1 محضر تصرف مخبز فى عدد 3 جوال وبيعهم فى السوق السوداء، وعدد 1 محضر مغلق بدون عذر،  وعدد 6 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد العمل، وعدد 6 محاضر عدم نظافة أدوات الصحية، وعدد 4 محاضر عدم الإحتفاظ بسجل الزيارات، وعدد 1 محضر عدم الإحتفاظ بميزان حساس.

وشملت المخالفات فى مجال المحال العامة، ضبط عدد 19 محضر عبارة عن 11 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر  عدم الإحتفاظ بشهادة صحية، و2 محضر نشاط بدون تراخيص، ومحضر حيازة سلع منتهية الصلاحية، ومحضر سلع مجهولة المصدر، وذلك تحت رعاية الدكتور تامر صلاح وكيل أول وزارة التموين بالأقصر، وبإشراف عبد الرزاق عمر مدير إدارة التموين بمركز ومدينة الزينية، حيث أكد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، على إستمرار حملات ضبط الأسواق، وذلك وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالمرور المستمر على المخابز والمحلات، ومن خلال اللجان التفتيشية المشكلة من قبل التموين والطب البيطرى والبيئة لضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين.

1 ضبط وتحرير 54 محضر ومخالفة تموينية
 ضبط وتحرير 54 محضر ومخالفة تموينية

 

جانب من الحملات خلال شهر مارس بمدينة الزينية
جانب من الحملات خلال شهر مارس بمدينة الزينية

 


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